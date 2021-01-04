В роботі Telegram стався збій: що відбувається

Користувачі скаржаться на проблеми з підключенням

В роботі месенджера Telegram трапився великий збій.

Про це повідомляється на сайті Downdetector.

Найбільше проблем зафіксовано в Києві, Харкові, Москві, Санкт-Петербурзі та Мінську.

Понад 80% користувачів скаржаться на проблеми з підключенням до додатка, інші звернення стосуються відправки повідомлень.

Станом на 14:30 робота Telegram відновилася, проте деякі користувачі все ще відчувають проблеми зі зв'язком.

Нагадаємо, 16 грудня в роботі Telegram також стався великий збій. Про проблеми зі зв'язком повідомляли користувачі в Україні, Австрії, Німеччини, Італії, Ірані, Єгипті, Узбекистані, США, Росії та інших країнах.

Крім того, творець Telegram Павло Дуров заявив, що з 2021 року месенджер почне монетизуватися. Але "більшість користувачів навряд чи помітять будь-які серйозні зміни".

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