Siri злила в Мережу день нової презентації продукції Apple

Компанія може представити нові моделі планшетів iPad Pro і розумну мітку AirTags

Голосовий помічник Siri заявила, що наступна презентація з нагоди запуску нової лінійки продукції Apple відбудеться вже через тиждень.

Про це повідомляє видання The Verge.

Після звернення до голосового помічника "Коли буде наступний захід Apple", вона відповіла: "20 квітня". Таку саму відповідь журналістам вдалося отримати на пристрої, пов'язаному з ідентифікатором Apple ID в США.

Як пише видання, компанія Apple зазвичай оголошує про свої заходи із запрошеннями, які розсилає за тиждень, тобто новини мають стати офіційними пізніше сьогодні.

"Спеціальний захід відбудеться у вівторок, 20 квітня, в Apple Park в Купертіно (Каліфорнія). Ви можете отримати всі подробиці на Apple.com", – каже Siri.

Однак натиснувши на посилання, користувач потрапить на стандартну цільову сторінку Apple Event, де заходу нема в списку.

Недавні чутки вказують, що в квітні відбудеться дебют нових моделей планшетів iPad Pro. Наприклад, Bloomberg повідомляв, що 12,9-дюймовий iPad Pro стане першим пристроєм Apple з мінісвітлодіодним екраном, що дає йому змогу забезпечувати високу контрастність без ризику вигоряння, пов'язаного з OLED-дисплеями.

Також подейкують, що Apple близька до запуску давно обіцяного AirTags – пристроїв відстежування місцеперебування, які допоможуть користувачам відстежувати об'єкти за допомогою програмного забезпечення Apple Find My. Вони мали з'явитися 2020 року, але так і не вийшли на ринок.

Нагадаємо, Apple почала тестувати нову можливість голосового помічника адаптувати мову під довкілля – Siri зможе шепотіти і кричати.

Тим часом у Мережу злили зображення новогоiPhone 13 Pro. Він виконаний у чорному кольорі, а екран отримає раніше небачену частоту оновлення зображень. Окрім цього, всередині буде величезний обсяг флеш-пам'яті.

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