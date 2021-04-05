Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

iPad Pro-2021 оснастят новейшей операционной системой: что изменится

Сегодня, 16:44

Система iOS 14.5 будет работать уже в базовой комплектации

Пока фанаты Apple наслаждаются новым дизайном iPhone 13 Pro, фотографии которого слили в Сеть, компания решила также кардинально обновить свой iPad Pro. Теперь в нем уже в базе будет установлена операционная система iOS 14.5. Это добавит многие полезные функции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Терабит: it технологии".

iPad
iPad
Фото: Pigtou, @xleaks7

По данным различных источников, новый iPad Pro 2021 будет первым устройством, которое сможет работать на новейшей операционной системе iOS 14.5.

К примеру, теперь все пользователи Apple Watch смогут разблокировать личные смартфоны даже не снимая защитную маску, в которых нужно ходить в общественных местах. Кроме того, будет возможна поддержка контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X.

Также сообщается, что операционная система iOS 14.5 прошла все тестирования, а потому ее будут запускать уже в текущем месяце.

Напомним, ранее мы писали о том, как собственноручно наклеить защитное стекло на смартфон, чтобы не переплачивать.

Также мы сообщали о том, что что приложение в смартфоне лишило американца биткоинов на 600 тысяч долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Загрязнение воздуха в Киеве: как проверить со смартфона iPhone теперь можно разблокировать в маске: что нужно сделать
iPad ios
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова

Популярные статьи

Сегодня, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Сегодня, 14:14Фаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Сегодня, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

Вчера, 16:13Здорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

Вчера, 15:49Звездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

Новости партнеров

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Минус 10 лет. Резко помолодевшие российские знаменитости
Минус 10 лет. Резко помолодевшие российские знаменитости
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
Маша Ефросинина объяснила, почему отказалась от мяса
Маша Ефросинина объяснила, почему отказалась от мяса
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять