AirTag от Apple: как он работает и почему стоит купить умный маячок
Аксессуар для iPhone AirTag быстро поможет найти нужную вещь, на которую прикреплен этот маячок
Мы уже сообщали о том, что Apple накануне представила свой долгожданный аксессуар для iPhone под названием AirTag. Теперь расскажем подробней об этом.
AirTag – это небольшой аксессуар, который быстро поможет отследить и найти любую важную для пользователя вещь с помощью системы Apple Find My.
Все работает предельно просто. Маячок можно прикрепить к сумке, ключам или же к любым другим предметам. Чтобы подключить AirTag, достаточно поднести его к iPhone. Сразу после этого устройство готово к работе.
Во время поиска нужной вещи, на которой установлен маячок, только ее владелец будет знать месторасположение предмета. Такая конфиденциальность и анонимность о месторасположении гарантируется так называемым сквозным шифрованием.
AirTag защищен от пыли и воды, а изготовлен из нержавеющей стали. То есть, даже если устройство намокнет, оно все равно сможет передавать сигналы. В маячке встроен динамик, который подает сигналы, помогающие его найти. Но все же пользователям наверняка больше будет по душе другая функция. На экране iPhone высвечивается специальная стрелочка, которая приведет пользователя именно к тому месту, где лежит AirTag.
AirTag может работать в режиме пропажи. Тот, кто обнаружит потерянный маячок сможет нажать на него с помощью своего iPhone, а также другого устройства, где есть NFC. После этого вы перейдете на веб-сайт, где отображается информация о владельце маячка, если он изначально ее предоставил.
Также AirTag могут пользоваться люди с ограниченными возможностями зрения. Функция точного поиска с помощью VoiceOver может направлять слепых или слабовидящих пользователей к AirTag с помощью таких указаний, как, скажем, "AirTag находится на расстоянии 9 метров слева от вас".
Кроме того, можно заказать бесплатную гравировку на своем маячке. На выбор дают 31 смайлик или же можно предложить собственный текст. Гравировку заказывают во время покупки устройства на сайте apple.com, а также в приложении Apple Store. Продавать AirTag начнут уже с 30 апреля. Цена маячка составляет $29, а за $99 можно приобрести 4 единицы.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что прошла презентация Apple.
Также мы писали о том, что Apple тестирует новую функцию Siri.
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