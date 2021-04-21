AirTag від Apple: як він працює і чому варто купити розумний маячок

Аксесуар для iPhone AirTag швидко допоможе знайти потрібну річ, на яку прикріплено цей маячок

Ми вже повідомляли про те, що Apple напередодні представила свій довгоочікуваний аксесуар для iPhone під назвою AirTag . Тепер розповімо докладніше про це.

AirTag – це невеликий аксесуар, який швидко допоможе відстежити і знайти будь-яку важливу для користувача річ за допомогою системи Apple Find My.

AirTag Фото: Apple

Все працює гранично просто. Маячок можна прикріпити до сумки, ключів або ж до будь-яких інших предметів. Щоб підключити AirTag, досить піднести його до iPhone. Відразу після цього пристрій готовий до роботи.

Під час пошуку потрібної речі, на якій встановлений маячок, тільки її власник буде знати місце розташування предмета. Така конфіденційність і анонімність про місцезнаходження гарантується так званим наскрізним шифруванням.

AirTag захищений від пилу і води, а виготовлений з нержавіючої сталі. Тобто, навіть якщо пристрій намокне, він все одно зможе передавати сигнали. У маячка вбудований динамік, який подає сигнали, що допомагають його знайти. Але все ж користувачам напевно більше буде до душі інша функція. На екрані iPhone висвічується спеціальна стрілочка, яка приведе користувача саме до того місця, де лежить AirTag.

AirTag для iPhone Фото: Apple

AirTag може працювати в режимі пропажі. Той, хто виявить втрачений маячок зможе натиснути на нього за допомогою свого iPhone, а також іншого пристрою, де є NFC. Після цього ви перейдете на веб-сайт, де відображається інформація про власника маячка, якщо він спочатку її надав.

Також AirTag можуть користуватися люди з обмеженими можливостями зору. Функція точного пошуку за допомогою VoiceOver може направляти сліпих або слабозорих користувачів до AirTag за допомогою таких вказівок, як, скажімо, "AirTag знаходиться на відстані 9 метрів зліва від вас".

AirTag Фото: Apple

Крім того, можна замовити безкоштовне гравіювання на своєму маячку. На вибір дають 31 смайлик або ж можна запропонувати власний текст. Гравіювання замовляють під час покупки пристрою на сайті apple.com, а також в додатку Apple Store. Продавати AirTag почнуть вже з 30 квітня. Ціна маячка становить $ 29, а за $ 99 можна придбати 4 одиниці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що пройшла презентація Apple .

Також ми писали про те, що Apple тестує нову функцію Siri.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися