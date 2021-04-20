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Все новинки от Apple: что показали на первой презентации компании в 2021 году

Сегодня, 21:40

20 апреля состоялась презентация новой продукции от Apple во время которой показали все обновленные гаджеты компании

20 апреля состоялась долгожданная презентация Apple, во время которой были представлены новые гаджеты. Хотя еще за неделю до этого официального события инсайдеры говорили о возможной презентации новых iPad Pro, iMac и маячков для поиска вещей. Итак, что же Apple представил широкой публике и сколько будут стоить новинки – расскажем в нашем обзоре.

В самом начале презентации стало известно, что теперь iPhone будут выпускать в новом цвете – фиолетовом. В магазинах новый гаджет в таком цвете начнут продавать с 30 апреля.

Презентация Apple
Презентация Apple
Фото: Скриншот из YouTube

AirTag

Чем дальше продвигалась презентация, тем круче новинки были представлены. Начали с обновленного трекера AirTag. Это беспроводные маячки, которые можно положить, скажем, в сумку, чтобы затем с помощью смартфона отслеживать местоположение вещи. Причем, благодаря новым технологиям, теперь вещь можно отследить с точностью до нескольких сантиметров. На экране смартфона будет специальная стрелочка, которая приведет к месту назначения.

AirTag
AirTag
Фото: Скриншот из YouTube

Новый AirTag будет стоить $29, а за 4 штуки нужно будет отдать $99.

Apple TV

Отныне Apple TV 4 К будет самостоятельно настраивать цветовой баланс. Теперь управлять телевизором можно с помощью белого пульта.

Стоимость Apple TV стартует от $179.

Apple TV
Apple TV
Фото: Скриншот из YouTube

iMac

Больше всего зрители, конечно, ждали презентации нового iMac. Новинка будет работать на очень производительном процессоре М1, который на 85% мощнее, чем в предыдущей модели.

Передняя часть компьютера полностью выполнена из стекла. Кроме того, iMac получил узкие рамки экрана со всех сторон и за счет этого он имеет немного больший экран, чем в предыдущей модели. Теперь дисплеи будут на 24 дюйма, а не на 21,5.

Процессор iMac
Процессор iMac
Фото: Скриншот из YouTube

Камеру в новом iMac сделали на основе нейро-технологий, а потому картинка будет очень сочной. Также мощность колонок выросла вдвое.

iMac
iMac
Фото: Скриншот из YouTube

Новый iMac имеет палитру из семи цветов, среди которых – оранжевый, красный, коралловый, синий, зеленый, фиолетовый и серебристый. Клавиатуры в новом iMac будут под цвет самого компьютера.

Стоимость новых iMac стартует от $1299. Начало продаж обещают во второй половине мая.

iPad Pro

И в конце презентации показали новый iPad Pro, который на 50% мощнее нынешней модели. Новинка будет работать на очень продуктивном чипе-процессоре М1. Представители Apple уверяют, что iPad Pro будет на голову выше всех существующих конкурентов. Теперь в нем добавили сверхширокоугольную камеру, а в экране стало примерно на 20% больше пикселей.

iPad Pro
iPad Pro
Фото: Скриншот из YouTube

Обещают, что дисплей будет передавать реальный цвет без каких-либо искажений.

iPad Pro
iPad Pro
Фото: Скриншот из YouTube

Цены на iPad Pro стартуют от $799, а продажи ожидаются во второй половине мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple тестирует новую функцию Siri.

Также мы сообщали о том, что ремонт техники Apple в Украине сделают официальным.

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