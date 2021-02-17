Выманивают деньги у детей и друзей: как не стать жертвой кибер-мошенников
Ведущая Тала Калатай поделилась личным опытом
Копаются в личных данных, выманивают деньги и шантажируют. Кибер-мошенники придумывают новые противозаконные схемы. А еще любят хакнуть страницы известных украинцев, которые имеют множество подписчиков. В беду могут попасть даже звезды телевидения. Как не стать новой жертвой интернет-мошенников – далее в материале.
Как работают интернет-мошенники: личные истории украинских звезд
Представьте себе ситуацию: вы дома заниматься собственными делами и тут вам звонят друзья и говорят, что от вашего имени мошенники уже выманили деньги у ваших близких знакомых, и даже в родных людей. Примерно так было и у известной ведущей "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" Талы Калатай. Ее близкой подруге поступило сообщение, где ее, якобы Тала просила дать 8 тысяч гривен.
Ведущей сломали Facebook и Instagram-страницы. Тогда подруга Талы догадалась, что денег у нее просила не она, а мошенники. А вот близкий друг ничего не заподозрил и перечислил мошенникам 8000 гривен. А еще 15-летняя дочь ведущей прислала все, что у нее было – 2 тысячи гривен.
Настоящую ловушку мошенники устроили и певице Карине Плай. Прислали сообщение якобы от подруги, которая уговаривала проголосовать за нее на фотосайте. Но когда певица авторизировалась на странице того фотосайта и ввела один из паролей от почты, то в результате кибермошенники получили доступ и к другим электронным ящикам.
Но обмануть певицу не успели и Карина вернула контроль над электронными ящиками с помощью специалистов.
Как не попасть на крючок мошенников: два совета
Обращений по мошенничеству в киберполиции ежегодно поступает более сорока тысяч. И именно в ситуациях, когда якобы друзья просят деньги, стоит сделать две простые вещи.
"Не постесняйтесь, позвоните и спросите, вдруг что-то случилось. Вы сразу обезопасите себя и друга, вдруг страничку взломали", – советует председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов Руслан Болгов.
А с детьми нужно договориться об условном пароле, советует бизнес-консультант Евгений Тепляков.
"Если я тебя о чем то буду просить, и это что то такое срочное – подъехать, или срочно отправить, то я должен буду написать такое слово, это будет обозначать что это я", – поясняет эксперт.
И даже если вы не звезда, не стоит расслабляться. Взламывают всех. Поэтому самый простой способ защиты: завести двойную авторизацию на Facebook. И не оставлять паролей на сомнительных сайтах.
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