Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выманивают деньги у детей и друзей: как не стать жертвой кибер-мошенников

Сегодня, 10:59

Ведущая Тала Калатай поделилась личным опытом

Копаются в личных данных, выманивают деньги и шантажируют. Кибер-мошенники придумывают новые противозаконные схемы. А еще любят хакнуть страницы известных украинцев, которые имеют множество подписчиков. В беду могут попасть даже звезды телевидения. Как не стать новой жертвой интернет-мошенников – далее в материале.

Сюжет Татьяны Поповой и Андрея Сидоровича
Видео: Сегодня

Как работают интернет-мошенники: личные истории украинских звезд

Представьте себе ситуацию: вы дома заниматься собственными делами и тут вам звонят друзья и говорят, что от вашего имени мошенники уже выманили деньги у ваших близких знакомых, и даже в родных людей. Примерно так было и у известной ведущей "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" Талы Калатай. Ее близкой подруге поступило сообщение, где ее, якобы Тала просила дать 8 тысяч гривен.

Ведущей сломали Facebook и Instagram-страницы. Тогда подруга Талы догадалась, что денег у нее просила не она, а мошенники. А вот близкий друг ничего не заподозрил и перечислил мошенникам 8000 гривен. А еще 15-летняя дочь ведущей прислала все, что у нее было – 2 тысячи гривен.

Ведущая Тала Калатай
Ведущая Тала Калатай
Фото: пресс-служба

Настоящую ловушку мошенники устроили и певице Карине Плай. Прислали сообщение якобы от подруги, которая уговаривала проголосовать за нее на фотосайте. Но когда певица авторизировалась на странице того фотосайта и ввела один из паролей от почты, то в результате кибермошенники получили доступ и к другим электронным ящикам.

Но обмануть певицу не успели и Карина вернула контроль над электронными ящиками с помощью специалистов.

Как не попасть на крючок мошенников: два совета

Обращений по мошенничеству в киберполиции ежегодно поступает более сорока тысяч. И именно в ситуациях, когда якобы друзья просят деньги, стоит сделать две простые вещи.

"Не постесняйтесь, позвоните и спросите, вдруг что-то случилось. Вы сразу обезопасите себя и друга, вдруг страничку взломали", – советует председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов Руслан Болгов.

Как не стать жертвой интернет-мошенников
Как не стать жертвой интернет-мошенников
Фото: Depositphotos

А с детьми нужно договориться об условном пароле, советует бизнес-консультант Евгений Тепляков.

"Если я тебя о чем то буду просить, и это что то такое срочное – подъехать, или срочно отправить, то я должен буду написать такое слово, это будет обозначать что это я", – поясняет эксперт.

И даже если вы не звезда, не стоит расслабляться. Взламывают всех. Поэтому самый простой способ защиты: завести двойную авторизацию на Facebook. И не оставлять паролей на сомнительных сайтах.

Читайте также, как мошенники в интернете обманывают селян.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кольцо похитил у своей невесты: в США мужчина сделал предложение двум девушкам и обокрал их Два совета юриста, как не попасть на мошенников в интернет-магазинах Деньги сбрасывали из окна: в Николаеве мошенники выманивали деньги у пенсионеров Житель Винницы "заработал" более миллиона гривен на онлайн-переводах
мошенники хакер аферисты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь с днем рождения
Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь с днем рождения
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете

Популярные статьи

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 10:01Актуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

Новости партнеров

Какие продукты помогут снизить холестерин
Какие продукты помогут снизить холестерин
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
8 самых актуальных фасонов платьев сезона весна-лето 2021
8 самых актуальных фасонов платьев сезона весна-лето 2021
Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса
Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса
Какие продукты помогут снизить холестерин
Какие продукты помогут снизить холестерин
В Узбекистане появится национальный смартфон: что особенного
В Узбекистане появится национальный смартфон: что особенного
Можно ли предсказывать социальные тренды
Можно ли предсказывать социальные тренды
Льготы и преференции для туризма будут продлены до конца 2021 г
Льготы и преференции для туризма будут продлены до конца 2021 г

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять