Два совета юриста, как не попасть на мошенников в интернет-магазинах

Интернет-магазинов по продажам и услугам за время карантина стало на 60-65% больше

Оказывается, почти половина интернет-магазинов – фейковые! По какой схеме действуют преступники и как отличить настоящий сайт от мошеннического, знает юрист Эдуард Багиров, о чем он рассказал в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" .

По информации киберполицейских, 45% интернет-магазинов – фейковые и именно с их помощью мошенники обманывают украинцев. Красивые фото, много подписчиков, хорошие отзывы и привлекательные цены. Распознать настоящие онлайн-магазины от мошеннических сегодня очень трудно. А вот рассказать о своих чувствах – легко. Особенно, если скоро День всех влюбленных! Ловите 14 идей – как провести День святого Валентина, никого не обманывая и наслаждаясь обществом друг друга.

Способы оплаты и цена товара помогут распознать мошенников

"Интернет-магазинов по продажам и услугам за время карантина стало на 60-65% больше, соответственно, увеличилось количество заказов и фиктивных заказов, – рассказал юрист Эдуард Багиров. – Главная цель мошенников – получить предоплату, и чем чаще, тем эффективнее их преступная деятельность. Если с вас просят предоплату, конечно, это не 100-процентное мошенничество, но этот факт должен вас насторожить".

Поэтому прежде всего эксперты советуют обратить внимание на способ оплаты и цену товара.

"Если вам предлагают товар дешевле, чем на 15-18%, считайте, это первая попытка вас обмануть. Если же все-таки решили покупать, лучше это делать с оплатой по факту", – советует эксперт.

Как не попасть на мошенников в интернет-магазинах Фото: Depositphotos

Проверяйте страницы магазинов в соцсетях на сайте киберполиции

Еще одна схема, по которой работают мошенники – выкупают популярные страницы в социальных сетях, которые некоторое время были заморожены, но имели хорошие отзывы. И начинают выставлять свои фейковые объявления. И покупатель попадает на крючок.

"Есть сайты, которые действительно можно проверить с помощью самой ссылки. На проверочном сайте, можно убедиться, не замечен ли тот магазин в какой-нибудь мошеннической операции", – отмечает юрист Юрий Белоус.

Лучший способ проверить подлинность ссылки на сайте киберполиции. Для этого нужно скопировать ссылку на магазин, вставить и нажать на поиск. Если будет указано, что страница подозрительная, то перед вами фейковый интернет-магазин.

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