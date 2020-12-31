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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 31 декабря

Сегодня, 07:46

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 31 декабря.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – оранжевый, горчичный, песочный и шоколадный
  • Число удачи – 2

В основе дня лежат неожиданные сюрпризы и открытия. В главных плюсах дня – храбрость, стойкость характера и обаяние. При этом минусы дня несут жесткость, эмоциональность, азарт и страсти.

Постарайтесь сегодня отпустить контроль над ситуацией и отнеситесь ко всему со спокойствием и позитивом.

Красота и здоровье: полезны музыка, особенно танцы и пение. В отношении здоровья постарайтесь не употреблять большое количество горячительных напитков. Пейте больше воды и за праздничным столом во время празднования главной ночи года ешьте больше овощей и зелени.

Обязательно уделите себе несколько минут, чтобы провести их в уединении, внутренней медитации, молитве.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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