Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 31 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 31 декабря.
- Цифра дня – 11
- Цвет дня – оранжевый, горчичный, песочный и шоколадный
- Число удачи – 2
В основе дня лежат неожиданные сюрпризы и открытия. В главных плюсах дня – храбрость, стойкость характера и обаяние. При этом минусы дня несут жесткость, эмоциональность, азарт и страсти.
Постарайтесь сегодня отпустить контроль над ситуацией и отнеситесь ко всему со спокойствием и позитивом.
Красота и здоровье: полезны музыка, особенно танцы и пение. В отношении здоровья постарайтесь не употреблять большое количество горячительных напитков. Пейте больше воды и за праздничным столом во время празднования главной ночи года ешьте больше овощей и зелени.
Обязательно уделите себе несколько минут, чтобы провести их в уединении, внутренней медитации, молитве.
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