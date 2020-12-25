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Серебро, пижамы и танцующие олени: как весело и стильно встретить Новый год 2021

Узнайте, в каком наряде провести праздник и как с помощью крутых анимационных открыток поздравить близких

Новый год не просто не за горами, а он уже сидит рядом с нами, смотрит на часы и ждет, когда же его пригласят войти. И пока еще есть немного времени на подготовку, давайте узнаем, как весело, ярко и стильно встретить 2021-й. Узнайте, в каком наряде провести праздник и как с помощью крутых анимационных открыток поздравить близких.

Что там говорят астрологи?

Если вы еще не знали, то просьба запомнить: 2021-й по восточному гороскопу – год Белого Металлического Быка. Бык – символ решительности и благородства. Хотите, чтобы символ года покровительствовал вам в течение всех следующих 12 месяцев? Для этого нужно обратить внимание, в чем и как вы будете встречать Новый год. Астрологи советуют выбрать наряды тех цветов, которые совпадают с символом года. А так как Бык у нас белый, да еще и металлический, то и цвета должны быть соответствующими.

Смело выбирайте наряды следующих цветов и оттенков: белый, бежевый, серебристый, цвет "металлик", серый, нежно-голубой, золотистый, зеленый, шоколадный и песочный.

Эти цвета должны преобладать не только в вашем образе, но и в декоре дома и сервировке стола.

Окей, что надеть?

Так как большинство людей (надеемся) будут придерживаться правил безопасности и встречать Новый год дома, то и наряды могут быть не такими, как у голливудских звезд на ковровой дорожке в Каннах. Проще, но тоже со вкусом.

1. Бежевый (песочный, серый, белый) спортивный костюм

Светлый спортивный костюм – это и стильно, и удобно, и в духе символа года – Быка. А если на празднике будет много активностей – танцы, шарады, конкурсы, то будет еще и комфортно. Отличный вариант для парочек, которые хотят встречать Новый год в стиле family look.

2. Выбираем fun

Если вы все-таки не верите во все предсказания, приметы и традиции, то тогда одевайтесь так, как считаете нужным. Ведь главное – чтобы было весело и комфортно именно вам.

Прикольные пижамы в виде медведей, оленей и других животных, плюшевые костюмы, яркие аксессуары – вот, что вам поможет создать веселую атмосферу на празднике.

Выбирайте свитшот с харизматичными оленями от ОККО и дополняйте его красочными атрибутами. Например, прикольными носками. Согласитесь, крутые носки любят почти все, поэтому такой аксессуар станет еще и неплохим сувениром под елочку. А если их спрятать в термо-кружку и положить в эко-сумку ОККО с таким же принтом, то получится стильный и веселый тематический подарочный набор.

3. Костюмы, платья, юбки

"И что, что я отмечаю дома? Нельзя уже и принарядиться?" – спросите вы и правильно сделаете. Классические платья и костюмы никто не отменял, а если приедут гости, то почему бы и не надеть что-нибудь более официальное. Бык любит строгость и сдержанность. Поэтому серебристые, белые и нежно-голубые платья для девушек, и таких же оттенков костюмы для парней – тоже неплохой вариант.

Больше веселья

Вы же не забыли про оригинальные поздравления с праздником? Тогда ловите классную идею с анимационными открытками. Вот тут вы точно повеселитесь.

ОККО создали классные открытки с танцующими оленями. Их можно сделать как для себя, так и отправить родным и друзьям. Все очень просто: зайдите на сайт с мобильного, выберите подходящего оленя, вставьте свое селфи вместо его мордочки и ваша анимационная открытка готова.

Оленей несколько, у каждого – свой характер. Вы точно узнаете себя и своих друзей в этих персонажах: вечно позитивный и радующийся всему вокруг олень; олень, делающий все в последний момент; олень, которому все лень (и он даже елку не поставил еще); олень, который вечно опаздывает; олень, который ни на секунду не присел за день, готовясь к празднику; и олень – нудный старичок, которому не нравится вся эта праздничная возня.

Выбирайте оленя, делайте селфи и дарите веселое настроение себе и друзьям!

А чтобы добавить эмоций в ежедневное общение, ловите веселые стикеры с оленями в Telegram и Viber.

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