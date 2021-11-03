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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 ноября

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
3 ноября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Прогноз нумеролога на 3 ноября 2021 года
Прогноз нумеролога на 3 ноября 2021 года / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 3 ноября.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

В главных плюсах – дня точность, уверенность и харизма. При этом минусы дня – гордыня, тщеславие. В основе дня правильно расставленные приоритеты. В вопросах красоты и фитнеса – массаж и прогулки на свежем воздухе.

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В отношении здоровья – бронхи, горло. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, избегайте любых деструктивных действий и разрыва отношений.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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