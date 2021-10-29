Лунный календарь на неделю 1-7 ноября 2021 года

По лунному календарю самыми сложными, коварными, суетливыми днями недели будут понедельник и воскресенье.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало ноября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 1-7 ноября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 1-7 ноября 2021 года

1 ноября, понедельник – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

2 ноября, вторник – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

3 ноября, среда – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

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4 ноября, четверг – 29-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние в 23:15. День всепрощения и планирования новых дел.

5 ноября, пятница – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

6 ноября, суббота – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

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7 ноября, воскресенье – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

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