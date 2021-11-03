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Дізнайтеся щаслива число дня: прогноз нумеролога на 3 листопада

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
3 листопада, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Прогноз нумеролога на 3 листопада 2021 року
Прогноз нумеролога на 3 листопада 2021 року / Фото: скріншот

Дізнайтесь щасливу кількість дня на сьогодні, 3 листопада.

  • Цифра дня – 10
  • Колір дня – червоний
  • Число успіху – 1

У головних плюсах – дня точність, впевненість та харизма. При цьому мінуси дня – гординя, марнославство. В основі дня правильно розставлені пріоритети. У питаннях краси та фітнесу – масаж та прогулянки на свіжому повітрі.

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Щодо здоров'я – бронхи, горло. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, уникайте будь-яких деструктивних дій та розриву стосунків.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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