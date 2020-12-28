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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 декабря

Сегодня, 07:27

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 декабря.

  • Цифра дня – 17
  • Цвет дня – зеленый, лаймовый и малахитовый.
  • Число удачи – 8

В основе дня креативная энергия, творчество и оригинальность в решениях. В главных плюсах дня уверенность, успех и самодисциплина. При этом минусы дня несут соблазны, перепады настроения и беспечность.

Старайтесь сегодня покупки совершать целесообразно и рационально, избегая импульсивности.

Красота и здоровье: если вы хотели поменять образ, сделать новую стрижку или обновить цвет волос, то не упустите эту возможность. Но берегите почки и печень. Постарайтесь не перегружать себя жирной или тяжелой едой.

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Источник: Сегодня
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