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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 декабря

Сегодня, 07:11

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 21 декабря.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – красный, гранатовый и вишневый.
  • Число удачи – 1

В основе дня внимательность ко всему происходящему и внутренний позитив. В главных плюсах дня знаки судьбы, сны и интуиция. При этом минусы дня несут перемены в настроении и деструктивные энергии.

Будут также удачными покупки для дома, мебель, и аксессуары для кухни и ванной комнаты.

Красота и здоровье: приветствуется уход за ногтями и кожей рук. Также полезны бани, сауны и принятие ванн дома. При этом сегодня будет уязвима щитовидная железа и мочеполовая система.

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Источник: Сегодня
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