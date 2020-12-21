Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 21 декабря.

Цифра дня – 10

– 10 Цвет дня – красный, гранатовый и вишневый.

– красный, гранатовый и вишневый. Число удачи – 1

В основе дня внимательность ко всему происходящему и внутренний позитив. В главных плюсах дня знаки судьбы, сны и интуиция. При этом минусы дня несут перемены в настроении и деструктивные энергии.

Будут также удачными покупки для дома, мебель, и аксессуары для кухни и ванной комнаты.

Красота и здоровье : приветствуется уход за ногтями и кожей рук. Также полезны бани, сауны и принятие ванн дома. При этом сегодня будет уязвима щитовидная железа и мочеполовая система.

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