Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 2 декабря.
- Цифра дня – 9
- Цвет дня – белый, снежный и кремовый.
- Число удачи – 9
В основе дня лежит мягкость по отношению к близким и снисходительность к ошибкам других. А также саморазвитие, самосовершенствование и созидание. В главных плюсах дня: логические решения, точность в действиях и прогрессивные идеи. При этом минусы дня несут несдержанность, категоричность и поспешные жесткие суждения. В бизнесе хороший день для общения, встреч и налаживание переговоров. А вот вопросы, связанные с кредитованием и займовыми операциями следует внимательно пересмотреть.
Красота и здоровье: берегите почки и легкие. Полезен аутотренинг, а также медитационные практики.
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