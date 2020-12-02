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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 декабря

Сегодня, 07:19

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 2 декабря.

  • Цифра дня – 9
  • Цвет дня – белый, снежный и кремовый.
  • Число удачи – 9

В основе дня лежит мягкость по отношению к близким и снисходительность к ошибкам других. А также саморазвитие, самосовершенствование и созидание. В главных плюсах дня: логические решения, точность в действиях и прогрессивные идеи. При этом минусы дня несут несдержанность, категоричность и поспешные жесткие суждения. В бизнесе хороший день для общения, встреч и налаживание переговоров. А вот вопросы, связанные с кредитованием и займовыми операциями следует внимательно пересмотреть.

Красота и здоровье: берегите почки и легкие. Полезен аутотренинг, а также медитационные практики.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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