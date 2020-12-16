Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 декабря.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой, дымчатый и серый.

– голубой, дымчатый и серый. Число удачи – 5

В основе сегодняшнего дня лежит возможность построить планы и приступать к их реализации. В главных плюсах дня – дипломатия, обаяние и активность. При этом минусы дня несут ложь, клевету и пустые беседы.

Сегодня удачно будет проводить встречи и заключать договора. Также решать вопросы приобретения недвижимости.

Красота и здоровье: берегите легкие, бронхи и зрение. Хороши будут стрижки волос и смена имиджа.

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