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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 декабря

Сегодня, 07:08

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 14 декабря.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый, медовый и золотистый.
  • Число удачи – 3

Будьте сегодня терпимы к чужим недостаткам. Лучше провести время в уединении, избегая людных мест и травмоопасных ситуаций. В главных плюсах дня интуиция, знаки судьбы и сны. При этом минусы дня несут ссоры, конфликты и обиды.

Касательно бизнеса и инвестиций – посвятите время благотворительности, также хорошо будет сегодня разобрать документы.

Красота и здоровье: обратите внимание на сердце и сосуды. Приветствуются йога, медитации. Вечером полезны ванны и водные процедуры.

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Источник: Сегодня
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