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Путин умрет, а Красную площадь зальют кровью – предсказание грузинской пророчицы Лели Какулии

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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5 апреля, 17:38
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Лели Какулия предсказала, что Украина войдет в Европейский Союз и не будет "под Россией". А еще мечта всех украинцев сбудется!
Предсказание грузинской пророчицы Лели Какулии
Предсказание грузинской пророчицы Лели Какулии / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине, которую начала Россия, длится второй месяц. Люди не только слушают обращения политологов, чтобы узнать, как закончится война, но и экстрасенсов, которые могут предсказать будущее. Пророчество самой известной ясновидящей Грузии Лели Какулии об Украине и России опубликовали на YouTube-канале "Сила молитвы". Расскажем о 6 основных месседжах.

1 – Украина останется свободной и независимой страной

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Украина не будет ни под Европой, США, ни под Россией. Украина станет большим могущественным государством без россиян. Новое правительство Украины подготовит большие сюрпризы, возглавив мир, мировая политика будет очень напряженной, – говорит Лели Какулия.

2 – кровавый план Путина не реализуют

План объединения советских республик не сбудется. Власть будет скрывать свои преступления, но это недолго будет продолжаться, – говорит Лели Какулия.

3 – Зеленский будет безжалостным к России

Его политические шаги станут большим ударом для российского правительства, – говорит Лели Какулия.

4 – Украина войдет в ЕС

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Украинские власти подпишут все договоренности с Европой и страна войдет в Европейский Союз, – говорит Лели Какулия.

5 – Путина убьют мусульмане

Весь Северный Кавказ объединится и объявит войну России. Россия точно потеряет Кавказ. Путину не удастся урегулировать политическую ситуацию в России. Он будет убит мусульманами, я вижу это на 100%. Черные энергии большого размера начнут движение из Чечни, и Россия не сможет обойти мусульман. После битвы мусульман в Москве все будет разрушено, мы увидим время, когда вся Красная площадь будет залита кровью, – говорит Лели Какулия.

6 – Украина победит войну, которую начала Россия

Украина выиграет холодную войну с Россией. Также я не вижу в будущем разделенной или расколотой Украины. Украина сохранит свои территории и вернет Крым, – говорит Лели Какулия.

Узнайте также, что ждет Украину в апреле – мнение экстрасенса Макса Гордеева.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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