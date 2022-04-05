Путін помре, а Червону площу заллють кров’ю – пророцтво грузинської віщунки Лелі Какулії

Лелі Какулія передбачила, що Україна ввійде до Європейського Союзу і не буде "під Росією". А ще мрія всіх українців здійсниться!

Передбачення грузинської пророчиці Лелі Какулії / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні, яку розпочала Росія, триває другий місяць. Люди не лише слухають звернення політологів, щоб дізнатися, як закінчиться війна, а й екстрасенсів, які передбачають майбутнє. Пророцтво найвідомішої ясновидиці Грузії Лелі Какулії про Україну та Росію опублікували в YouTube-каналі "Сила молитви". Розповімо про 6 основних меседжів.

1 – Україна залишиться вільною та незалежною країною

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Україна не буде ні під Європою, США, ані під Росією. Україна стане великою могутньою державою без росіян. Новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ, світова політика буде дуже напруженою, – каже Лелі Какулія.

2 – кривавий план Путіна не реалізують

План об’єднання радянських республік не збудеться. Влада буде приховувати свої злочини, але це недовго триватиме, – каже Лелі Какулія.

3 – Зеленський буде безжальним до Росії

Його політичні кроки стануть великим ударом для російського уряду, – каже Лелі Какулія.

4 – Україна ввійде до ЄС

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Українська влада підпише всі домовленості з Європою і країна ввійде у Європейський Союз, – каже Лелі Какулія.

5 – Путіна вб’ють мусульмани

Весь Північний Кавказ об’єднається і оголосить війну Росії. Росія точно втратить Кавказ. Путіну не вдасться врегулювати політичну ситуацію в Росії. Він буде убитий мусульманами, я це бачу на 100%. Чорні енергії великого розміру почнуть рух з Чечні і Росія не зможе оминути мусульман. Після битви мусульман у Москві все буде зруйновано, ми побачимо час, коли вся Красна площа буде залита кров’ю, – каже Лелі Какулія.

6 – Україна переможу війну, яку розпочала Росія

Україна виграє холодну війну з Росією. Також я не бачу в майбутньому розділеної чи розколотої України. Україна збереже свої території і поверне Крим, – каже Лелі Какулія.

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