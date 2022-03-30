Последствия войны: почему важно обратиться к психологу людям, пережившим оккупацию

Мариуполь – одна из горячих точек Украины, откуда любой ценой пытаются выбраться мирные жители. Многие из них потеряли близких и привычный образ жизни. Поэтому экстренная психологическая помощь особенно важна

Как помочь людям, выехавшим из оккупированных территорий / Фото: Инстаграм

Война – это самое страшное, с чем наша психика могла столкнуться. Как помочь тем, кто выехал из горячих точек, рассказала координатор психологической службы Фонда Рината Ахметова, клинический психолог, психотерапевт, тренер, которая работала в зоне АТО в 2014/2015 гг., автор методик кризисной психологии, конфликтолог Алена Лукьянчук в интервью Максиму Сикоре и Марии Скибе во время эфира на Youtube-канале "Україна 24".

Наш мозг устроен так, что он ищет ответы на вопросы, особенно касательно своего будущего и жизни, а когда их нет, начинает верить в знаки и предсказания. Алена Лукьянчук отмечает, что это абсолютно нормально.

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Объективно – это нормально. Это называется волшебное мышление. Когда у нас нет ответов на вопросы, мы пытаемся найти их с помощью волшебных и магических знаков.

Спорить сложно, ведь то, что переживают люди в Мариуполе, Чернигове и других оккупированных российскими войсками точках, страшно представить – гуманитарная катастрофа, постоянный страх смерти и ежеминутная борьба за жизнь. В такие минуты мы можем поверить во что угодно. Но как мы можем помочь тем, кто нуждается?

То, что переживают люди в оккупированных городах – это называется острое стрессовое расстройство, – рассказывает психолог. – Прежде всего им нужна безопасность и первая психологическая помощь. В Запорожье был создан Хаб Фондом Рината Ахметова, где уже сегодня предоставляются консультации психологов взрослым и детям, которым удалось выбраться из оккупированных территорий.

Работа с психологом очень важна в таких ситуациях, так как острое стрессовое расстройство через какое-то время переходит в хроническое, а впоследствии и в тяжелое психическое состояние – ПТСР.

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Алена Лукьянчук отметила, что 20-30% людей, которые столкнулись с войной лицом к лицу, впоследствии переживают панические атаки, проблемы со сном, возвращаются хронические физиологические проблемы и заболевания. У детей начинаются проблемы с развитием, они перестают учиться, замыкаются в себе, появляется агрессия. Совсем маленькие могут перестать разговаривать или может появиться заикание и т.п.

Стоит знать, что последствия травмы войны будут у всех. У кого-то они проявятся в более сложных процессах, у других – легких.

Самое важное, что сейчас стоит сделать, – это помочь людям адаптироваться. Украинцы, которым удалось спастись и выехать из горячих точек, нужна помощь и понимание, что делать дальше. Страх смерти, ужас, потеря имущества и близких… После пережитого человеку важно снова вернуть контроль над своей жизнью, найти цель, куда двигаться дальше, начать заниматься снова обычными и привычными делами.

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Поэтому важно, чтобы после жизненно важных решений и моментов люди получали первую психологическую помощь.

Люди сталкиваются с такими эмоциональными переживаниями, как:

ужас смерти;

отсутствие будущего;

мозг работает на выживание;

разрыв социальных связей;

как жить дальше – главный вопрос, особенно у тех, чье жилье разрушено.

Достаточно ли в Украине специалистов, которые способны помочь? К сожалению, нет. Лукьянчук отметила, что еще в 2014-м мы столкнулись с нехваткой кризисных психологов, которые специализировались бы на травмах войны. Тогда Фонд Рината Ахметова запустил проект по обучению таких специалистов.

В инициативе приняли участие 250 психологов, которые прошли тренинги.

Лукьянчук также призвала специалистов уже сейчас проходить тренинги, изучать профессиональную литературу. Ведь после войны в Украине ближайшие 5-10 лет нужно будет выстраивать новую систему психологической помощи, как, например, это сделано в Израиле.

Эта система должна будет работать в трех направлениях: военные, мирные жители и дети.

Работа предстоит колоссальная. Сейчас мы даже не можем предсказать, сколько людей погибнет, сколько пострадает, сколько останется без дома. За всеми цифрами и сводками кроются разрушенные жизни людей, поломанные судьбы. Человеческий мозг будет пытаться искать вопросы, на которые, по сути, нет ответов, – говорит психолог.

Ранее мы рассказывали, как не привлечь внимание выезжающим из оккупированных территорий, а также что делать, если вы попали в плен.