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Можно ли постить селфи и веселые фото в соцсети – ответил военный психолог

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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21 апреля, 15:03
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Нормально ли радоваться, когда идет война? А как быть с позитивным контентом, которым так хочется поделиться с подписчиками в соцсетях? На эти вопросы ответил военный психолог Андрей Козинчук в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина"
Какой контент стоит постить в свои соцсети
Какой контент стоит постить в свои соцсети / Фото: Коллаж: Сегодня

Видя снимки знакомых, друзей и близких в хорошем настроении в Instagram, у многих появляется чувство неодобрения и даже осуждения. Невольно мы задаемся вопросом – разве можно получать удовольствие от жизни, когда в Украине война?

На самом деле, можно и нужно! Так считает военный психолог Андрей Козинчук. Он объяснил, почему важно показывать положительные эмоции на своей странице.

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Когда мы открываем соцсети, видим боль, страх, потери, смерть, артобстрелы… И вдруг среди этих новостей появляется фото смеющейся подруги. Что это – предательство, инфантильная позиция, нежелание видеть правду?

Абсолютно нормально постить фото, на котором вы улыбаетесь. Например, вы сейчас во Львове сидите в кафе. Делая селфи, подняли чашку с кофе, и все подруги увидели, что у вас шикарный маникюр. В таком фото для кого-то очень много "зла": улыбка, кафе, маникюр. И все! Хуже только Путин, – отметил Андрей Козинчук

Фото из Instagram психолога с Андреем Хлывнюком
Фото из Instagram психолога с Андреем Хлывнюком / Фото: пресс-служба

Эксперт считает, что очень важно публиковать подобные снимки.

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Когда военные видят такие селфи, они понимают: "Во Львове (или в любом другом городе) есть жизнь. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу. Я воюю не для того, чтобы все плакали, а чтобы в Украине все было хорошо.

Конечно, посты в соцсетях должны чередоваться.

Когда ваши новости состоят только из горя и печали, это не сильно мотивирует, – объяснил эксперт.

Андрей объясняет, что каждый из нас имеет полное право публиковать фото, на которых мы улыбаемся. Ведь жизнь продолжается! Нам важно делать и видеть привычные вещи: чашка кофе, распускающиеся цветы, дети, которые играют на площадке, котики, ловящие солнечных зайчиков.

При этом нужно быть готовым ответить на вопрос: "Зачем вы это сделали?" – сказал Андрей Козинчук.

И ответ может быть следующим:

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Я это опубликовала, потому что у меня хорошее настроение, я хочу видеть себя именно такой. Это именно та улыбка, которой мне сильно не хватало последние 50-53 дня войны. И я показываю то, что есть на самом деле.

Радость, отдых, песни являются составляющими войны по одной простой причине, что это составляющие жизни. Ведь во время войны можно устраивать свадьбу, смотреть фильмы, есть что-то вкусное, заниматься сексом. А долгая война – это просто переформатирование вашей жизни".

Смотрите полное видео на YouTube-канале "Зірковий шлях":

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Ранее мы рассказывали, как читать новости и не впасть в депрессию.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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