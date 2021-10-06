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Муж, дети, кухня: Алина Паш, Дмитрий Шуров и другие звезды сняли фильм о роли женщины в обществе

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
6 октября, 11:07
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Герои видео под названием "Стереотипы не решают за тебя" выступили против стереотипного мышления в обществе и призвали к гендерному равенству
Звезды во всем мире призывают за равные права для всех
Звезды во всем мире призывают за равные права для всех / Фото: instagram.com/chiaraferragni, unsplash.com

Движение HeForShe, основанное ООН Женщины, выпустили образовательное видео под названием "Стереотипы не решают за тебя". Фильм вышел при участии украинских звезд, а главная целевая аудитория видео – студенты.

Главная задача проекта – показать, что дискриминация не может быть нормой.

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В 20-минутном ролике приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, певица Алина Паш, ведущий Майкл Щур, ведущая и директор "Дикого Театра" Ярослава Кравченко, дизайнер Иван Фролов, руководитель по развитию продукта Reface Мария Пономарчук, визажист Maybelline NY в Украине Митя Грибко и футбольная арбитр София Причина. Певец Дмитрий Шуров (Pianoboy) выступил в роли рассказчика.

Герои фильма рассказали, как сами сталкивались со стереотипами и пытались им противостоять. Звезды призвали противостоять гендерной дискриминации и не замалчивать сексизм.

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UN Women (@unwomen)

Главные тезисы, которые высказаны в фильме, направлены против стереотипов, сложившихся в обществе и которые до сих пор звучат во всеуслышание:

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  • главное призвание женщины – семья, дети, дом, муж, кухня;
  • сексизм со стороны однокурсников, преподавателей и работодателей – норма;
  • мужчины должны зарабатывать больше;
  • куклы – для девочек, машинки – для мальчиков.

Напомним, HeForShe – это глобальное движение солидарности в поддержку гендерного равенства, в котором мужчины и юноши помогают изменить общепринятые нормы.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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