Муж, дети, кухня: Алина Паш, Дмитрий Шуров и другие звезды сняли фильм о роли женщины в обществе

Герои видео под названием "Стереотипы не решают за тебя" выступили против стереотипного мышления в обществе и призвали к гендерному равенству

Звезды во всем мире призывают за равные права для всех / Фото: instagram.com/chiaraferragni, unsplash.com

Движение HeForShe, основанное ООН Женщины, выпустили образовательное видео под названием "Стереотипы не решают за тебя". Фильм вышел при участии украинских звезд, а главная целевая аудитория видео – студенты.

Главная задача проекта – показать, что дискриминация не может быть нормой.

Реклама

В 20-минутном ролике приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, певица Алина Паш, ведущий Майкл Щур, ведущая и директор "Дикого Театра" Ярослава Кравченко, дизайнер Иван Фролов, руководитель по развитию продукта Reface Мария Пономарчук, визажист Maybelline NY в Украине Митя Грибко и футбольная арбитр София Причина. Певец Дмитрий Шуров (Pianoboy) выступил в роли рассказчика.

Герои фильма рассказали, как сами сталкивались со стереотипами и пытались им противостоять. Звезды призвали противостоять гендерной дискриминации и не замалчивать сексизм.

Реклама

Главные тезисы, которые высказаны в фильме, направлены против стереотипов, сложившихся в обществе и которые до сих пор звучат во всеуслышание:

Реклама

главное призвание женщины – семья, дети, дом, муж, кухня;

сексизм со стороны однокурсников, преподавателей и работодателей – норма;

мужчины должны зарабатывать больше;

куклы – для девочек, машинки – для мальчиков.

Напомним, HeForShe – это глобальное движение солидарности в поддержку гендерного равенства, в котором мужчины и юноши помогают изменить общепринятые нормы.

Читайте также: COVID-19 увеличил гендерный разрыв. Чтобы сократить его нужно 136 лет