COVID-19 увеличил гендерный разрыв. Чтобы сократить его нужно 136 лет

Пандемия отбросила мир назад на поколение

Пандемия коронавируса увеличила гендерный разрыв и теперь понадобиться 135,5 лет, чтобы его сократить. Об этом заявили на Всемирном экономическом форуме. Они поясняют это тем, что пандемия отбросила мир назад на поколение, отсрочив достижение паритета примерно на 36 лет, передает CNBC.

"100 лет до достижения глобального гендерного паритета уже недостаточно – а теперь 136 лет во всем мире", – прокомментировала Саадия Захиди, управляющий директор Всемирного экономического форума.

Почему женщины больше пострадали от пандемии

Захиди говорит, что пандемия оказала огромное влияние и свела на нет значительный прогресс, достигнутый в прошлом. Одна из причин, по которой гендерный разрыв увеличился, заключается в том, что в секторах, сильно пострадавших от COVID -19, в основном работают женщины.

"Будь то путешествия и туризм, которые закрываются во всем мире, или потребительский и розничный сектор, который пострадал во многих странах, они являются крупными работодателями женщин", – сказала Захиди.

Женщины больше пострадали от пандемии Фото: Pexels

Еще одним фактором является то, что многие женщины взяли на себя дополнительные обязанности по дому во время карантина, когда школы закрывались. Таким образом женщины, как бы работали "в две смены".

По данным WEF, данные исследовательской компании Ipsos показывают, что эта "двойная смена" оплачиваемой и неоплачиваемой работы усилила стресс, беспокойство по поводу безопасности работы и трудности в поддержании баланса между работой и личной жизнью.

Кто может сократить гендерное неравенство

Захиди говорит, что правительство должно сыграть "решающую роль" в сокращении гендерного разрыва. Например, власти могут инвестировать в инфраструктуру для ухода за детьми и престарелыми, что поможет, потому что такие обязанности ложатся на женщин в "традиционных" семьях.

Работодатели также могут помочь женщинам избежать более высоких относительных потерь рабочих мест и более низких показателей найма в отраслях, которые восстанавливаются, добавила она.

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