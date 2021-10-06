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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Чоловік, діти, кухня: Аліна Паш, Дмитро Шуров та інші зірки зняли фільм про роль жінки у суспільстві

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
6 жовтня, 11:07
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Герої відео під назвою "Стереотипи не вирішують за тебе" виступили проти стереотипного мислення в суспільстві і закликали до гендерної рівності
Зірки в усьому світі закликають за рівні права для всіх
Зірки в усьому світі закликають за рівні права для всіх / Фото: instagram.com/chiaraferragni, unsplash.com

Рух HeForShe, заснований ООН-Жінки, випустили освітнє відео під назвою "Стереотипи не вирішують за тебе". Фільм вийшов за участю українських зірок, а головна цільова аудиторія відео – студенти.

Завдання проєкту – показати, що дискримінація не може бути нормою.

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У 20-хвилинному ролику взяли участь заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, співачка Аліна Паш, ведучий Майкл Щур, ведуча і директорка "Дикого Театру" Ярослава Кравченка, дизайнер Іван Фролов, керівник з розвитку продукту Reface Марія Пономарчук, візажист Maybelline NY в Україні Митя Грибко і футбольна арбітр Софія Причина. Співак Дмитро Шуров (Pianoboy) виступив в ролі оповідача.

Герої фільму розповіли, як самі стикалися зі стереотипами і намагалися їм протистояти. Зірки закликали протистояти гендерній дискримінації і не замовчувати сексизм.

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Головні тези, які висловлені у фільмі, спрямовані проти стереотипів, що склалися в суспільстві і які досі звучать привселюдно:

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  • головне покликання жінки – сім'я, діти, будинок, чоловік, кухня;
  • сексизм з боку однокурсників, викладачів і роботодавців – норма;
  • чоловіки повинні заробляти більше;
  • ляльки – для дівчаток, машинки – для хлопчиків.

Нагадаємо, HeForShe – це глобальний рух солідарності на підтримку гендерної рівності, в якому чоловіки і юнаки допомагають змінити загальноприйняті норми.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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