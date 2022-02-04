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Магический гороскоп на 5 февраля – диета дня, камни-талисманы и значение снов

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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4 февраля, 14:00
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Суббота связана с птицей журавль – она приносит хорошие новости и может вызвать слезы умиления
Магический гороскоп
Магический гороскоп

Астрологи составили магический гороскоп на субботу: день совершенно особенный. Можно ожидать множества хороших новостей. Их так много, что легко будет расплакаться от умиления.

Эта суббота – день, когда у человека проявляется интерес к гаданиям, приметам, становится важно узнать о будущем. В прошлом такие дни, как этот, называли временем магов. Люди легко впитывали космическую энергию, становились ее проводниками.

Сегодня лучше не молчать, полезно выговориться. Не стоит бояться, что откровенность окажется излишней. Вы можете получить добрый совет.

Люди в субботу будут просить друг у друга прощения. День связан с потребностью загладить вину, помочь. Настроение будет позитивным, хотя и немного сентиментальным.

  • Здоровье: возрастает риск подхватить инфекцию верхних дыхательных путей, например, простуду. Она легко перейдет в бронхит.
  • Диета дня: сегодня нельзя есть мясо птицы, лучше вообще воздержаться от мяса. Рыба и морепродукты, наоборот, полезны.
  • Примета на сегодня: сегодня они не личные, а касаются всех. Надо смотреть на небо. Если небо ясное, без облачка или наоборот, полностью закрыто тучами – значит, в мире нет гармонии. Ждите больших и не особо радостных новостей государственного масштаба.
  • Счастливые цвета в одежде: розовый, оранжевый, желтый.
  • Камни-талисманы: гиацинт, цитрин.
  • Сны на завтра нельзя никому рассказывать. Вскоре их значение удастся понять.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овны, Стрельцы, Рыбы.

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