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Меркурий больше не ретроградный: каких ждет перемен

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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3 февраля, 10:00
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4 февраля Меркурий, который сейчас находится в знаке Козерога, изменит направление своего движения – с обратного на прямое. Это означает, что пора браться за ум
Меркурий больше не ретроградный
Меркурий больше не ретроградный / Фото: Getty Images

Что такое ретроградный Меркурий?

А вы еще не знаете? Это период, когда Меркурий движется в обратную сторону ходу Солнца. Такое вообще-то случается со всеми планетами. Но не на самом деле, а с точки зрения земного наблюдателя.

На самом деле все планеты движутся только прямо и примерно с одинаковой скоростью. Но поскольку движутся одновременно и Земля, и Меркурий, то наблюдателю, находящемуся на Земле, может казаться, что Меркурий замедляется, вообще останавливается или разворачивается и начинает двигаться в обратном направлении.

Это можно вот с чем сравнить: вы смотрите из окна поезда на другой состав, который идет в том же направлении, что и ваш поезд, только медленнее. В какой-то момент вам начинает казаться, что этот состав движется в противоположную сторону.

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Ретроградный Меркурий давно стал предметом мемов. В период, когда он, как кажется, движется против Солнца, человек склонен принимать поспешные, необдуманные решения. Ему сложнее обучаться новому или договариваться с другими людьми. Часто люди неправильно понимают намерения друг друга.

Поэтому в период ретроградного Меркурия не рекомендуется:

  • Делать дорогие покупки, принимать решения о вложении денег
  • Покупать или продавать недвижимость
  • Брать в долг или давать в долг
  • Готовиться к экзаменам, писать курсовые или дипломные работы
  • Вести деловые переговоры, подписывать контракты, устраиваться на новую работу

Что изменится, когда Меркурий перестанет быть ретроградным?

Обычно в период ретроградного Меркурия накапливается множество нерешенных вопросов. У многих в делах возникает хаос или неопределенность.

Все эти проблемы можно постепенно решить после того, как Меркурий изменит направление. Стоит провести инвентаризацию своих дел, проанализировать свои действия. Вы наверняка найдете ошибки.

Одним словом, сейчас самое время браться за ум, менять образ жизни, возвращать долги. И не только финансовые – вообще любые.

Когда Меркурий меняет движение на прямое, людям проще сконцентрироваться, принять решение. Они правильно понимают других людей и прислушиваются к их советам.

Вот еще что: нередко во время ретроградного Меркурия, у людей появляется интерес к деятельности или хобби, которые они давно забросили. Этот интерес может остаться и после того, как Меркурий меняет движение на прямое. Но если раньше они повторяли то, что уже делали раньше, после смены направления Меркурия они начинают добавлять в привычную деятельность элементы творчества, добиваются новых результатов.

Нечто новое войдет в вашу жизнь

В целом конец периода ретроградного Меркурия – это хорошо. Особенно если учесть, что на этот раз этот момент почти совпадает:

  • С началом нового лунного месяца
  • С началом нового года по китайскому астрологическому календарю
  • С завершением периода ретроградной Венеры

Ожидайте, что нечто новое и важное войдет в вашу жизнь в ближайшее время. Перемены к лучшему – на пороге.

Будут ли еще в этом году периоды ретроградного Меркурия

Да, будет еще три таких периода:

  • с 10 мая по 2 июня
  • с 9 сентября по 2 октября
  • с 29 декабря по 18 января 2023 года

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Ольга Дударенко
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