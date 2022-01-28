Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков Зодиака – графики активности для каждого знака

Февраль будет нервным и для некоторых тяжелым. Но астролог отмечает: именно сейчас начинаются новые важные дела, которые в будущем определят нашу судьбу

В общем прогнозе на февраль мы уже предупредили – этот месяц будет нервным, в чем-то даже тяжелым. Планеты расположены сейчас весьма противоречиво.

В феврале будет много событий, которые вызовут большой резонанс. Вероятно, будет присутствовать некоторая неопределенность в отношении карьеры, денег, безопасности дома и семьи.

При этом, будет в феврале сильно ощущается и новая энергия, стремление к переменам, обновлению. Все, что сейчас начинается, может оказаться важным и определить нашу судьбу.

Разберемся, что ждет в феврале каждый из 12 знаков Зодиака. Для этого мы составили прогноз на основе графиков космобиологической активности.

Как интерпретировать графики активности для каждого знака?

Графики рассчитаны исходя из влияния Солнца, Луны и других планет на людей, родившихся под тем или иным знаком. Космобиологическое влияние в них оценивается по шкале от -5 до +10.

Баллы указаны на вертикальной шкале, дни февраля – на горизонтальной.

Чем выше результат – тем у человека больше энергии и тем успешнее он действует:

При результатах выше 6, везение и удача сопутствуют человеку в делах.

При результатах 3 – 6: повышенная работоспособность, собранность, ответственность.

При результатах 0 – 3: люди позитивно настроены, но работоспособность снижена, они легко отвлекаются и много болтают.

Если результат ниже 0, то человек ощущает упадок сил, подавленность. Ему не везет в делах.

Настроение хорошее, когда кривая растет.

Когда кривая направляется идет вниз, человек может ощущать переживания, быть раздражительным. На нисходящей кривой может ухудшиться самочувствие, обостриться хронические болезни.

Овны

Февраль у Овнов гораздо позитивнее и удачнее января. Вы наконец-то можете выдохнуть: никто не стоит над душой и не требует закончить дела к сроку.

У вас будет время оглянуться по сторонам. А также появится множество новых планов и идей.

Для их осуществления вы будете искать связи, протекцию. Поэтому у вас вероятно появятся новые знакомые – интересные, непривычные для вас люди.

В феврале вероятны поездки, может быть очень дальние. Это отличное время для отпуска или, по крайней мере, для того, чтобы больше времени проводить с друзьями, зависать в клубах или барах, куда-то ездить.

Но не все ваши планы исполнятся. Уже в середине месяца вы это поймете и можете испытать разочарование. Однако даже неосуществленные задумки научат вас чему-то полезному.

Ну, и приятное напоследок. Вам будут дарить подарки. А также вам будет везти в азартных играх. Но раз выиграв, не пытайтесь это повторить снова. Особенно после 21 февраля.

Тельцы

Месяц напряженный, стрессовый. Будет много работы, задач, срочных дел. И все потребуется успеть к сроку.

Несмотря на нервотрепку, именно сейчас вы можете добиться большого прорыва в карьере. Все, что касается повышения по службе, увеличения зарплаты – это темы февраля. И у вас все получится! Главное, не опускать руки.

Уже к 20 февраля вы поймете, что все усилия, приложенные вами, были не напрасны и почувствуете глубокое удовлетворение. Третья десятидневка месяца связана с пересмотром планов, спешкой и волнением.

Пересматривать планы вы очевидно будете в лучшую сторону. И с хорошим настроением.

Близнецы

Страсти мешают Близнецам начать февраль как следует. Прямо сейчас вы возможно влюблены или раздражены из-за перемен в личной жизни. Как следствие, слишком эмоциональны – и не замечаете, что происходит вокруг.

А вокруг много интересного. Например, благоприятные возможности для карьеры, выгодные предложения делового характера, знакомства с иностранцами и влиятельными людьми, на которых вы произведете самое лучшее впечатление.

Примерно 10 феврале вы перестанете все пропускать через сердце и начнете думать головой. Тогда же вероятно решатся личные вопросы, которые вас так отвлекают. И вы возьмете быка за рога.

Поэтому большая часть месяца окажется успешной. Вы добьетесь значительного прогресса в делах и осуществите сразу множество своих желаний. Пусть даже ради их осуществления придется выкладываться на полную – тут вы готовы.

Берегите силы, особенно в конце месяца. Ваша проблема – переутомление.

Раки

Месяц медленного восхождения в гору. У вас большие амбиции. И вы начнете февраль с ощущения, что дела идут не так хорошо, как вам хотелось бы.

При этом вы примерно понимаете, что и как нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Правда, на четкость ваших действий влияют несколько факторов.

Во-первых, вы кому-то завидуете и при этом пытаетесь подражать. Это очень вам мешает – вы избрали не тот пример для подражания.

Во-вторых, у вас интенсивные события в личной жизни. И в феврале страсти будут кипеть еще сильнее. Это тоже отвлекает от главного.

Восхождение в гору пошло бы быстрее, если бы вы сконцентрировались на главном. Но получится у вас это только в самом конце феврале. В первой же его половине будут победы и потери, побед все-таки окажется больше.

Деньги – самая больная тема в этом феврале. Вы вроде бы зарабатываете больше, чем раньше. Но денег вам катастрофически не хватает.

Львы

Большого прогресса в делах не ждите. Это может быть потому, что вы уже всего добились.

Работа настроена, не надо "авралить". Деньги уже заработаны. Вы в окружении хороших друзей и у вас полная гармония в семье. Можно наслаждаться жизнью, планировать поездки, отдавая делам ровно столько времени, сколько они того заслуживают.

Февраль – позитивный месяц. Но находясь в подобном состоянии, легко размякнуть, изнежиться. И не суметь ответить на вызовы, которые бросает судьба.

Вы и сами иногда будете ощущать, что не все идет, как надо. Вы словно бы чувствуете какие-то сигналы из космоса, которые призывают – соберись, возьмись за голову.

В конце месяца сигналы станут сильнее. Но вас вряд ли ждут настоящие удары судьбы. Скорее, что-то пощекочет нервы.

К тому же в конце месяца вы вероятно неплохо заработаете. В общем, жалеть будет не о чем.

Дева

Судя по расположению светил, вы в феврале будете занимать оборонительную позицию. Вас не интересуют планы захвата Вселенной. Вы скорее намерены удерживать то, что уже у вас есть.

В феврале не будет большого дела, на алтаре которого вы бы с радостью пожертвовали собой. Но будет много мелких, будничных дел, хлопоты, связанные с государственными организациями, деловыми встречами, может быть – поиск работы, банковские дела, вопросы, связанные с медициной и здоровьем.

При всей бесцветности приведенного перечня, вы будете находить нечто умиротворяющее и даже целебное в этой ежедневной рутине, когда день у вас расписан с утра и до вечера, но при этом не приходится выбиваться из сил, торопиться и нервничать.

Февраль – уютный месяц, хотя вы можете ощущать нехватку энергии. После 16 февраля он станет еще уютнее, поскольку вторая его половина связана с приятными переменами в личной жизни, влюбленностью. Или же полной гармонией в семье, укреплением уже существующих отношений.

Вам надо обратить внимание на состояние своего здоровья. Сейчас это почему-то становится особенно важно.

Весы

Февраль начнется не самым лучшим образом. Вы можете ощущать, что выбились из сил, слишком много забот. На вас может плохо повлиять чей-то пример. Ваши друзья живут в свое удовольствие, а вам приходится тащить тяжкую ношу. Подобное любого демотивирует. Вы думаете, как исправить ситуацию – но решение придет внезапно, и окажется совершенно не таким, как оно вам представлялось. В районе 8 октября может произойти нечто важное, связанное с особой противоположного пола, которую связывает с вами общее прошлое. С ее помощью – и благодаря везению – вам удастся разрешить свои проблемы и добиться задуманного.

Везение вообще будет свойственно Весам в феврале. Вам может везти в любви, и в азартных играх.

Вы будете постоянно себя мотивировать, дисциплинировать. Но если не научитесь правильно рассчитывать силы, то под конец февраля можете остаться совсем без них.

Больная тема месяца – отношения с начальством. С ним вы будете спорить, можете даже издеваться над шефом, а он ведь такого не любит. Тут требуется осторожность.

Скорпионы

Февраль – двойственный месяц для Скорпионов. Это время, когда хорошо сидеть дома. Но не у всех есть такая возможность.

Если вы работаете дистанционно, то февраль будет позитивным. Вы будете чередовать интенсивную работу, в том числе по ночам – и отдых в кругу семьи. Будете навещать друзей – но в основном старых, с которыми уже много лет вместе. Будете подолгу спать и редко выбираться на какие-то прогулки в одиночестве или с родителями.

Но если вы вынуждены каждый день ездить в офис, то вся эта уютная картина будет смазана некой нервозностью. Во-первых, из-за регулярных опозданий, пусть даже по уважительным причинам. Как следствие, неизбежна критика начальства или (о, ужас) насмешки коллег. Такого Скорпионы терпеть не могут.

Спешка, неразбериха, конфликты – вас действительно лучше из дома не выпускать. Подумайте, может вам взять отпуск до 20 февраля – и махнуть на юга? Только не опаздывайте на самолет.

По какому сценарию ни начала бы развиваться ваша жизнь, все изменится после 20 февраля. У вас появится, цель, идея. И вдобавок вы обнаружите, что у вас предостаточно энергии, чтобы ее осуществить. И вы немедленно броситесь в бой.

После 20 февраля у вас начинается пробуждение от зимней спячки – совершенно новая, полнокровная жизнь. Короче, весна у Скорпионов начнется раньше, чем у всех остальных знаков.

Стрельцы

Февраль – месяц не для активных действий. Вы быстро загораетесь разными идеями, но и быстро остываете, бросая начатое на полдороги. Поэтому прогресс в делах может оказаться не таким уж значительным.

А вот где можно добиться выдающегося прогресса, так это в обучении, самообразовании. Вам жизненно необходимо сейчас узнавать новое, расширять кругозор. А также строить планы, продумывать те шаги, момент для совершения которых еще не настал.

У вас растет интеллектуальная активность. Ваш мозг нуждается в новой информации, новых идеях и знаниях.

По той же причине февраль – отличное время для студентов, ученых, преподавателей. Сейчас отличный момент, чтобы овладеть новой профессией или устроиться на новую работу.

В феврале у вас будет много мелких дел. И вы сможете с ними легко и быстро справляться. Во второй половине месяца дела уже не будут такими легкими, как раньше. Но лишь потому, что вам начнут ставить гораздо более сложные и ответственные задачи. Как следствие, перед вами замаячат вовсе не призрачные перспективы повышения по службе, перехода на более престижную должность.

Вы рискуете в феврале запустить личные отношения, семью, близких. Возможно, из-за занятости. Но скорее потому, что у вас может измениться круг общения. Появятся новые знакомства, вы можете увлечься необычными людьми с необычными взглядами.

Еще вариант, часть месяца вы проведете в командировке или же на отдыхе без семьи. Но не отстраняйтесь от привычного круга полностью. Кому-то, может быть вашим родителям или друзьям, которые значительно старше вас по возрасту, потребуется ваше внимание.

Козероги

Месяц обещает быть спокойным и благополучным. Это в первую очередь касается профессиональной сферы и бизнеса. Стабильность – вот главное преимущество той ситуации, в которой вы сейчас находитесь.

У вас будут хорошие заработки. Вас часто станут вызывать к начальству и просить совета. Вы в феврале будете вполне довольны своим положением, вам даже гороскопы не нужны, чтобы знать, что вас ждет завтра, через неделю и в конце месяца.

А вот вашему внутреннему миру сейчас стабильности явно не хватает. В душе вы ощущаете неудовлетворенность или голод. В самом широком смысле. Вы наверное стремитесь к чему-то далекому и недоступному.

Причем, это не связано с любовью или сексуальными фантазиями. В личной жизни у вас все так же спокойно и предсказуемо, как и в делах карьеры. Тем не менее, что-то не дает вам покоя.

Из-за неосуществимости ваших желаний, иногда вы будете грустить, а иногда раздражаться и ссориться с коллегами. Старайтесь сохранять выдержку. В середине месяца вы можете кого-то всерьез "достать" – будут ссоры, выяснение отношений.

Вторая половина месяца гораздо удачнее первой. Может быть потому что желания ваши начнут осуществляться. По крайней мере некоторые. Это произойдет благодаря новым знакомствам.

Водолеи

Февраль может начаться с какого-то эмоционального кризиса. Или же это будут проблемы со здоровьем. Не особо серьезные, но досадные.

И несмотря на такое начало, месяц окажется для вас очень удачным. Вы осуществите какое-то большое и важное дело, многое меняющее в жизни. Это или переезд на новую квартиру, или новое место работы. Или же это будет новый бизнес, или знакомство с влиятельным человеком, способным оказать протекцию.

Одним словом, февраль – это месяц перемен. Причем, к лучшему.

И еще это месяц подарков. Считаются и небольшие презенты, знаки внимания. И большие приобретения или находки, про которые говорят, – вот это человеку везет!

Середина месяца – время нервное, но чрезвычайно плодотворное. Вы можете добиться большого прогресса в делах, и сами не заметите, как это сделали. Все будет получаться легко и просто.

Перемены принесут первые плоды уже после 18 февраля. Во второй половине месяца у вас окажется значительно больше денег и возможностей, чем бывало раньше.

Но будут в феврале и разочарования. Все они связаны с личной жизнью, любовью, привязанностями. Хотя под влиянием прочих приятных перемен в вашей жизни, вы не будете обо всем этом переживать так остро, как бывает у вас обычно.

Рыбы

Месяц был бы гораздо более успешным, если бы Рыбы ни сомневались на каждом шагу. Кажется, вы сейчас никому не верите – более всего не верите самому себе.

Вы много думаете, но когда дело доходит до того, чтобы начать действовать, вы тут же находите сто причин подождать, отложить или вообще не начинать из-за того, что затея уже кажется обреченной на неудачу.

Одним словом, февраль – месяц колебаний. Он может быть не связан со стрессовыми ситуациями или потерями. Но ваши страхи и нерешительность рискуют помешать любому прогрессу в делах.

Точно так же по каким-то причинам вы боитесь откровенности с окружающими. Хотя и нуждаетесь в совете, может быть, даже наставлении. Но даже если у вас и возникает потребность поделиться своими мыслями с другом, вы начинаете говорить, как принято – а не как надо на самом деле.

То, что вы боитесь открыться, не повлияет на любовные отношения. Тут все в полном порядке. Возможно из-за внутренних переживаний и некоторой замкнутости, окружающие вас находят загадочным, таинственным и чертовски привлекательным.

Ситуация изменится к лучшему в конце месяца. 20 – 21 февраля вы получите хорошие новости. А после 25 февраля вас ждет стремительный успех в делах, после которого от сомнений и переживаний прошлых дней, не останется и следа.

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