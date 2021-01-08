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Локдаун 2.0. Чем чреват и как избежать негативных последствий

Сегодня, 17:10

Психолог советует не принимать все близко к сердцу

С сегодняшнего дня, 8 января в Украине ввели локдаун, который продлится до 24 января. Это уже второй локдаун в стране и он не такой жесткий, как был первый в марте 2020 года, когда было закрыто все. Люди сидели по домам и возникало ощущение, что жизнь остановилась.

Мы решили проанализировать, какие негативные последствия возникли после первого локдауна и как этого избежать сейчас.

1. Страх

В период пандемии коронавируса, с которой украинцы столкнулись в марте прошлого года, со всех источников информации посыпалось столько данных про вирус, как не заразиться и даже способы лечения, что у многих появился реальный страх.

Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней
Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней
Фото: Depositphotos

В результате люди судорожно мыли руки 150 раз в день, выливали на себя и все вокруг литры антисептика, сидели дома и постоянно мониторили новую информацию про вирус. И очень сильно боялись заболеть.

Что делать?

Тщательно фильтруйте информацию. Перестаньте смотреть, слушать и читать все, что пишут про COVID-19. Выберите для себя 2-3 источника проверенной информации (ВООЗ, Минздрав), а все остальное просто блокируйте!

А ещё больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, ешьте здоровую пищу и общайтесь только с позитивно-настроенными людьми, всех паникеров также блокируйте!

2. Депрессия

Первый локдаун оказался ужасным потрясением для всех: многие остались без работы, без денег, бизнес прогорел, отпуск накрылся, все остановилось, ничего не работает и нужно сидеть в четырех стенах с родственниками не известно столько.

Как предотвратить депрессию
Как предотвратить депрессию
Фото: Depositphotos

После паники и страха приходит депрессия, которая в апреле 2020 года просто процветала, а тем временем горячая линия службы поддержки получала все больше звонков с просьбой о помощи.

Что делать?

Выдохнуть! Этот карантин не такой жесткий, как первый, ведь работает общественный транспорт и детские сады, что дает больше возможности работать тем, у кого не получается быть на удаленке.

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Чтобы не вгонять себя в уныние и депрессивное состояние, больше гуляйте на свежем воздухе, смотрите добрые фильмы, объедания и вечные перекусы замените на спорт, сходите в салон на маникюр, стрижку – они будут работать по предварительной записи.

А если самостоятельно выйти из этого состояния не получается – смело обращайтесь к психологу, консультации с ними сейчас можно проводить даже не выходя из дома. И помните, локдаун не навсегда!

3. Домашнее насилие

В первый локдаун многие остались без работы, без денег, дети не ходили в сад и в школы, все сидели в четырех стенах больше месяца. При всей любви к своим родственникам отношения были накаленные и напряженные. А если и до карантина были проблемы, то в локдаун они только ухудшились.

Не терпите насилие
Не терпите насилие
Фото: Depositphotos

В результате – количество звонков на горячую линию по предотвращению домашнего насилия с начала карантина выросло на 30%. К слову, причиной этому послужила неравномерная нагрузка в семье. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", во время изоляции женщины выполняют больше домашней работы, а мужчины больше времени тратят на сон, алкоголь, секс и спорт.

Что делать?

Не терпеть. В случае, если вы страдаете от любого насилия (физического, сексуального, психологического или экономического), любых проявлений шантажа, обращаться на горячую линию 15-47 и 116-123!

4. Разводы

Страх, депрессия и домашнее насилие во многом стали причиной разводов, которые за период первого карантина существенно увеличились. Причем этот тренд коснулся и звездных пар, которые один за одним начали объявлять о разрыве.

Звезды, которые развелись в 2020 году
Звезды, которые развелись в 2020 году

Что делать?

Начинайте общаться! Большинство проблем в парах связаны с отсутствием коммуникации и замалчиванием проблем. А если не получается прийти к общему знаменателю – обращайтесь за помощью к психологу. Вы же помните, что с ними сейчас и онлайн проконсультироваться можно?

5. Злоупотребление алкоголем

За период локдауна люди начали чаще выпивать, якобы избавляясь таким образом от стресса и плохих мыслей. А это в свою очередь создает целый ряд проблем: от агрессии до зависимости.

Алкоголь плохо влияет на мозг
Алкоголь плохо влияет на мозг
Фото: Unsplash

Что делать?

Для начала понять, что алкоголь не помогает решать проблемы, а только их усугубляет. Для начала выбросить все скидочные и акционные карточки в алкогольные магазины, чтобы избежать соблазна купить себе побольше горячительного. А еще старайтесь уменьшать порции, улучшать качество напитков и, конечно же, выпивать реже.

Чего стоит ожидать и чем чреват локдаун 2.0: ответ психолога

Психолог Анна Литвинчук говорит, что особенностью человеческой психики является то, что он привыкает жить в условиях любых ограничений, а так как это уже не первый карантин, то он был воспринят общественностью достаточно спокойно.

Практикующий психолог Анна Литвинчук
Практикующий психолог Анна Литвинчук
Фото: пресс-служба

Я прогнозирую, что первую неделю люди никак не будут проявлять своих эмоций по отношению к ограничениям, а уже начиная со второй недели, агрессия будет нарастать, все чаще мы будем слышать о том, как ущемляются права человека и как выборочно действуют установленные правила.

Поэтому разговоры о том, почему магазины с промтоварами закрывают, а общественный транспорт функционирует и что это за выборочные ограничения, к концу третьей недели разделят общественность на тех, кто согласен с локдауном, и тех, кто будет всячески демонстрировать свое несогласие.

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В этой ситуации психолог советует:

  1. Во-первых, не принимать все близко к сердцу. Если мы не можем изменить обстоятельства – то стоит смириться с ними либо поменять свое отношение к ним;
  2. Во-вторых, 16 дней не так и много. Вспомните, как мало вы уделяли внимание семье, как давно читали книги или откладывали на потом некоторые дела. Сейчас самое время для этого. Берегите свое психоэмоциональное состояние, ваша жизнь одна и не стоит ее растрачивать на то, что изменить вы не сможете.

Правила локдауна – смотрите видео:

А еще можно завести кота! Британские психологи выяснили, что пушистики положительно влияют на людей, работающих дистанционно. Поэтому владельцы котов легче переживут карантин.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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психология локдаун
Источник: Сегодня
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