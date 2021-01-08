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Локдаун 2.0. Чим загрожує і як уникнути негативних наслідків

Сьогодні, 17:10

Психолог радить не приймати все близько до серця

Від сьогодні, 8 січня в Україні ввели локдаун, який триватиме до 24 січня . Це вже другий локдаун у державі, та він не такий жорсткий, як був перший в березні 2020 року, коли було закрито все. Люди сиділи по домівках і виникало відчуття, що життя зупинилося.

Ми вирішили проаналізувати, які негативні наслідки виникли після першого локдауну і як цього уникнути нині.

1. Страх

У період пандемії коронавірусу, з якою українці зіткнулися в березні минулого року, з усіх джерел інформації посипалося стільки даних про вірус, як не заразитися і навіть способи лікування, що у багатьох з'явився реальний страх.

Коронавірус може жити на пластику до 3-х днів
Коронавірус може жити на пластику до 3-х днів
Фото: Depositphotos

В результаті люди судорожно мили руки 150 разів на день, виливали на себе і все навколо літри антисептику, сиділи вдома і постійно моніторили нову інформацію про вірус. І дуже сильно боялися захворіти.

Що робити?

Ретельно фільтруйте інформацію. Перестаньте дивитися, слухати і читати все, що пишуть про COVID-19. Виберіть для себе 2-3 джерела перевіреної інформації (ВООЗ, МОЗ), а все інше просто блокуйте!

А ще більше гуляйте на свіжому повітрі, займайтеся спортом, вживати здорову їжу і спілкуйтеся лише з позитивно-налаштованими людьми, всіх панікерів також блокуйте!

2. Депресія

Перший локдаун виявився жахливим потрясінням для всіх: багато хто залишився без роботи, без грошей, бізнес прогорів, відпустка накрилася, все зупинилося, нічого не працює і потрібно сидіти в чотирьох стінах із родичами не відомо стільки.

Як уникнути депресії
Як уникнути депресії
Фото: Depositphotos

Після паніки і страху приходить депресія, яка в квітні 2020 року просто процвітала, а тим часом гаряча лінія служби підтримки отримувала дедалі більше дзвінків із проханням про допомогу.

Що робити?

Видихнути! Цей карантин не такий жорсткий, як перший, адже працює громадський транспорт і дитячі садки, що дає більше можливості працювати тим, у кого не виходить бути на дистанційці.

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Щоб не вганяти себе в зневіру та депресивний стан, більше гуляйте на свіжому повітрі, дивіться добрі фільми, об'їдання і вічні перекуси замініть на спорт, сходіть у салон на манікюр, стрижку – вони будуть працювати за попереднім записом.

А якщо самостійно вийти з цього стану не виходить – сміливо звертайтеся до психолога, консультації з ними нині можна проводити навіть не виходячи з дому. І пам'ятайте, локдаун не назавжди!

3. Домашнє насильство

У перший локдаун багато хто залишився без роботи, без грошей, діти не ходили до садків і шкіл, всі сиділи в чотирьох стінах понад місяць. При всій любові до своїх родичів взаємини були вкрай напружені. А якщо і до карантину були проблеми, то в локдаун вони тільки погіршаться.

Не терпіть насильства
Не терпіть насильства
Фото: Depositphotos

В результаті – кількість дзвінків на гарячу лінію щодо запобігання домашнього насильства з початку карантину зросла на 30%. До слова, причиною цьому послужило нерівномірне навантаження в родині. Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", під час ізоляції жінки виконують більше домашньої роботи, а чоловіки більше часу витрачають на сон, алкоголь, секс і спорт.

Що робити?

Не терпіти. У разі, якщо ви страждаєте від будь-якого насильства (фізичного, сексуального, психологічного чи економічного), будь-яких проявів шантажу, звертатися на гарячу лінію 15-47 і 116-123!

4. Розлучення

Страх, депресія і домашнє насильство в чомусь стали причиною розлучень, які за період першого карантину істотно збільшилися. Причому цей тренд торкнувся і зіркових пар, які одне за одним почали оголошувати про розрив.

Зірки, які розлучилися в 2020 році
Зірки, які розлучилися в 2020 році

Що робити?

Починайте спілкуватися! Більшість проблем у парах пов'язані з відсутністю комунікації та замовчуванням проблем. А якщо не виходить прийти до спільного знаменника – звертайтеся за допомогою до психолога. Ви ж пам'ятаєте, що з ними наразі й онлайн проконсультуватися можна?

5. Зловживання алкоголем

За період локдауну люди почали частіше випивати, нібито позбавляючись таким чином стресу і поганих думок. А це в свою чергу створює цілий ряд проблем: від агресії до залежності.

Алкоголь погано впливає на мозок
Алкоголь погано впливає на мозок
Фото: Unsplash

Що робити?

Для початку зрозуміти, що алкоголь не допомагає вирішувати проблеми, а тільки їх погіршує. Для початку викинути всі знижкові й акційні картки в алкогольні магазини, щоб уникнути спокуси купити собі побільше міцного. А ще намагайтеся зменшувати порції, покращувати якість напоїв і, звісно ж, випивати рідше.

Чого варто очікувати і чим загрожує локдаун 2.0: відповідь психолога

Психолог Анна Литвинчук каже, що особливістю людської психіки є те, що вона звикає жити в умовах будь-яких обмежень, а так як це вже не перший карантин, то він був сприйнятий громадськістю досить спокійно.

Практикуючий психолог Анна Литвинчук
Практикуючий психолог Анна Литвинчук
Фото: пресслужба

Я прогнозую, що перший тиждень народ не буде проявляти своїх емоцій відносно обмежень, а вже починаючи з другого тижня, агресія буде наростати, дедалі частіше ми будемо чути про те, як порушуються права людини і як вибірково діють встановлені правила.

Тому розмови про те, чому магазини з промтоварами зачиняють, а громадський транспорт функціонує і що це за вибіркові обмеження, до кінця третього тижня розділять громадськість на тих, хто згоден із локдауном, і тих, хто буде всіляко демонструвати свою незгоду.

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У цій ситуації психолог радить:

  1. По-перше, не приймати все близько до серця. Якщо ми не можемо змінити обставини – то варто змиритися з ними або поміняти своє ставлення до них;
  2. По-друге, 16 днів не так і багато. Згадайте, як мало ви приділяли увагу сім'ї, як давно читали книги або відкладали на потім деякі справи. Нині саме час для цього. Бережіть свій психоемоційний стан, ваше життя одна і не варто її витрачати на те, що змінити ви не зможете.

Правила локдауна – дивіться відео:

А ще можна завести кота! Британські психологи з'ясували, що пухнастиків позитивно впливають на людей, які працюють дистанційно. Тому власники котів легше переживуть карантин.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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психологія локдаун
Джерело: Сьогодні
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