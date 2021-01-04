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Легче перенесут карантин: появилась хорошая новость для владельцев котов

Сегодня, 09:55

Пушистики помогают своим хозяевам избавиться от стресса, утверждают психологи

Британские психологи выяснили, что коты положительно влияют на людей, работающих дистанционно. Пушистики поднимают своим хозяевам настроение и помогают избавиться от стресса.

Итак, ученые провели опрос среди 700 работающих из дома владельцев кошек. 63% из них рассказали, что кошка их успокаивает, 56% признались, что стали чувствовать себя менее одиноко. Также более половины респондентов (53%) отметили, что у них поднимается настроение, когда они видят, как кошка делает что-то забавное.

"Близость домашних животных создает у их владельцев чувство "нормальности". Вероятно, и сами питомцы стали счастливее, поскольку теперь им не приходится подолгу ждать своих хозяев с работы", – рассказывает в комментарии для издания The Mirror психолог Джо Хеммингс.

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В свою очередь, специалист Джина Эйкерс посоветовала оборудовать место для кошки рядом с работающим хозяином, чтобы она всегда могла его видеть. Кроме того, для нее нужно создать условия, чтобы она могла найти для себя занятие, не отвлекая при этом хозяина от работы.

Напомним, ранее ученые удивили необходимым количеством кормлений кота в день.

Имеют ли коты сверхъестественную силу, смотрите в сюжете:

Кроме этого, мы писали, что в Украине хотят посчитать и зарегистрировать котов и собак: сколько это будет стоить для хозяев.

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