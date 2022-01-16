Как защитить ребенка от мошенников в интернете – советы эксперта

Что стоит знать родителям прежде чем разрешать детям свободно пользоваться интернетом. Да и смогут ли взрослые запретить и проконтролировать, что дети ищут в Сети, с кем общаются. Разбираемся с экспертом по детской безопасности

Как обезопасить подростков в Сети / Фото: freepik.com

Множество гаджетов, свободный доступ к глобальной Сети и карантин сделали интернет неотъемлемой частью жизни наших детей. Однако не всегда малыши используют Сеть с пользой, поэтому родителям стоит хорошо знать правила безопасности.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик и Григорий Герман выяснили, как обезопасить детей от интернет-мошенников и каким простым правилам родителям стоит учить с детства.

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Согласитесь, сегодня дети невероятно много времени проводят в интернете – обучение, общение, игры. Но несмотря на возможность развития, открытость и доступность информации, глобальная сеть несет множество угроз.

В первую очередь, родители должны поговорить с детьми о том, с кем можно общаться, а кого лучше избегать, какой информацией делиться. Кроме того, можно изучить информацию, купить специальные программы и приложения и самостоятельно установить настройки на гаджетах.

Стоит помнить, что это не всегда гарантирует тотальную безопасность. Под видом детей, которые общаются с вашим ребенком, могут скрываться настоящие мошенники, которые в собственных целях будут выманивать у подростков личную информацию.

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Надо попросить доступ к переписке и проверить этих незнакомцев. Первый звоночек — когда люди пишут, что они из другой страны, поэтому нет возможности реальной встречи. Кроме того, следует проверить голосовые сообщения, чтобы убедиться, соответствует ли голос описанию человека, – комментирует эксперт по детской безопасности Юлия Иванина.

А основным сигналом опасности, по мнению эксперта, есть навязчивая просьба отправить личные фото.

Обычно это происходит так: сначала простая переписка, далее – просьба отправить личное фото, после чего может быть отправлено фото личного характера без лица и просьба о том же в ответ, – рассказывает Иванина.

Это уже секстинг. Тем более что Украина находится в тройке лидеров по распространению детских фото интимного характера.

В Украине каждый день 500-600 человек начинает контактировать и налаживать доверительные отношения с несовершеннолетними, чтобы выманить фото откровенного характера, а потом продать его. Сегодня стоимость таких фотографий доходит до 54 тысяч гривен, – комментирует эксперт.

Как защитить детей от этого?

Как обезопасить подростков в Сети / Фото: freepik.com

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В первую очередь важно объяснить ребенку, что любое фото, отправленное в мессенджерах или социальных сетях, остается в Сети навсегда! Опасно также выкладывать фотографии из школы и дома, указывая геолокацию. Нельзя указывать настоящее имя и фамилию – лучше использовать ник.

Хорошо работает "правило бигборда". Надо, чтобы ребенок представил, что возле его школы стоит большой бигборд, который транслирует его переписки. И следует думать, что писать и выкладывать даже лучшим друзьям! Если он понимает, что ему за это будет стыдно – лучше этого не делать, – советует эксперт.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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