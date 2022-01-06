Поколение COVID-19: у рожденных в пандемию выявили отставание в двигательных и когнитивных навыках

В исследовании приняли участие дети, появившиеся на свет до и во время пандемии

У детей, рожденных в пандемию, выявили отставание в двигательных и когнитивных навыках / Фото: pixabay.com

В целом, понятно, какая ситуация с COVID-19 в Киеве и по всей Украине. А вот, что твориться в мире, мы узнаем с каждым днем, и новости эти не радуют — у детей, рожденных в пандемию, выявили отставание в двигательных и когнитивных навыках, сообщает JAMA Pediatrics.

Так, ученые из США выявили, что шестимесячные младенцы, рожденные в первый год пандемии, набирают низкие оценки по когнитивным и двигательным навыкам. Впервые о низком IQ детей, рожденных в пандемию, исследователи заявили в августе 2021 года.

Реклама

Оказалось, что их интеллектуальные способности на 20 пунктов отстают от детей, за которыми наблюдали на протяжении 10 лет до этого. Тогда работа была опубликована лишь в базе препринтов.

Теперь же ученые из Колумбийского и Калифорнийского университетов и Психиатрического нью-йоркского института провели новое исследование и поделились результатами в журнале JAMA Pediatrics.

Реклама

В ходе исследования специалисты работали с 255 детьми, рожденными в больнице Моргана Стэнли в Нью-Йорке с марта по декабрь 2020 года, и 62 детьми, появившимися на свет до пандемии. Около половины матерей этих детей во время беременности перенесли коронавирусную инфекцию. Большинство переболели в легкой или бессимптомной форме.

Также узнайте, что делать, если у ребенка не сбивается температура – ответил доктор Комаровский