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Як захистити дитину від шахраїв в інтернеті – поради експерта

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 січня, 11:57
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Що варто знати батькам, перш ніж дозволяти дітям вільно користуватися інтернетом. Та й чи зможуть дорослі заборонити та проконтролювати, що діти шукають у Мережі, з ким спілкуються. Розбираємось з експертом з дитячої безпеки
Як убезпечити підлітків у Мережі
Як убезпечити підлітків у Мережі / Фото: freepik.com

Безліч гаджетів, вільний доступ до глобальної Мережі та карантин зробили інтернет невід'ємною частиною життя наших дітей. Проте не завжди малюки використовують Мережу з користю, тому батькам варто добре знати правила безпеки.

Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик та Григорій Герман з'ясували, як убезпечити дітей від інтернет-шахраїв і яким простим правилам батькам варто вчити змалку.

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Погодьтеся, сьогодні діти неймовірно багато часу проводять в інтернеті – навчання, спілкування, ігри. Але незважаючи на можливість розвитку, відкритість та доступність інформації, глобальна Мережа несе безліч загроз.

Насамперед батьки повинні поговорити з дітьми про те, з ким можна спілкуватися, а кого краще уникати якою інформацією ділитися. Крім того, можна вивчити інформацію, купити спеціальні програми та самостійно встановити налаштування на гаджетах.

Варто пам'ятати, що це не завжди гарантує тотальну безпеку. Під виглядом дітей, які спілкуються з вашою дитиною, можуть ховатися справжні шахраї, які у своїх цілях виманювати у підлітків особисту інформацію.

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Потрібно попросити доступ до листування та перевірити цих незнайомців. Перший дзвіночок — коли люди пишуть, що вони з іншої країни, то немає можливості реальної зустрічі. Крім того, слід перевірити голосові повідомлення, щоб переконатися, чи відповідає голос опису людини, – коментує експерт із дитячої безпеки Юлія Іваніна.

А основним сигналом небезпеки, на думку експерта, є нав'язливе прохання надіслати особисті фото.

Зазвичай це відбувається так: спочатку просте листування, далі – прохання надіслати особисте фото, після чого може бути надіслано фото особистого характеру без обличчя та прохання про те саме у відповідь, – розповідає Іваніна.

Це вже секстинг. Тим більше, що Україна перебуває у трійці лідерів щодо поширення дитячих фото інтимного характеру.

В Україні щодня 500-600 людей починає контактувати та налагоджувати довірчі стосунки з неповнолітніми, щоб виманити фото відвертого характеру, а потім продати його. Сьогодні вартість таких фотографій сягає 54 тисячі гривень, – коментує експерт.

Як захистити дітей від цього?

Як убезпечити підлітків у Мережі
Як убезпечити підлітків у Мережі / Фото: freepik.com

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Насамперед важливо пояснити дитині, що будь-яке фото, відправлене в месенджерах чи соціальних мережах, залишається у Мережі назавжди! Небезпечно також викладати фотографії зі школи та дому, вказуючи геолокацію. Не можна вказувати справжнє ім'я та прізвище – краще використати нік.

Добре працює "правило бігборду". Треба, щоб дитина уявила, що біля її школи стоїть великий бігборд, який транслює його листування. І слід думати, що писати та викладати навіть найкращим друзям! Якщо він розуміє, що йому за це буде соромно – краще цього не робити, – радить експерт.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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