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Как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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19 февраля, 09:00
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Стресс – это реакция организма на все происходящее. Специалист дала советы, как справиться, когда эмоции зашкаливают
Как справиться со стрессом
Как справиться со стрессом / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова рассказала, откуда возникает стресс и как поддерживать эмоциональный баланс в нелегкие времена.

Прежде всего, следует понять, что стресс возникает не только из-за негатива. Положительные перемены тоже оказывают большое влияние – организм начинает давать сбой и тратить куда больше ресурсов. В этом случае возникает необходимость восстановления. Поэтому нужно удовлетворять все физиологические потребности, а иначе – психика и организм самостоятельно распределяет ресурсы, это и влияет на упадок сил", – комментирует психолог.

Самое важно, что стоит сделать – это не пренебрегать отдыхом и сном. Также Адамова отметила, что еда и положительные эмоции, а также немножко лени помогут справиться со стрессом.

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Людям-генераторам тяжело научиться лениться. Но иногда это просто необходимо. Лень – это мощный ресурс, сигнал о переутомлении. Поэтому нужно отстраниться от дел и разложить все по полочкам, – советует психолог.

Чтобы не погрузиться в состояние апатии, следует:

  • четко определить, на какое время вы можете выпасть из процесса, чтобы провести саморефлексию;
  • расписать все ключевые задачи: важно или нет, срочно или подождет;
  • не ругать себя за трату времени, а наоборот – проговаривать: "Я работаю над восстановлением своего ресурса" или "Я работаю над восстановлением энергии".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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