Что "притягивает" депрессию? Психолог назвала 10 причин, которыми люди пренебрегают

Люди подвергаются воздействию 10 факторам, а затем страдают от депрессивного состояния

Депрессия – это расстройство психического здоровья, во время которого человек чувствует себя подавленным и апатичным ко всему, что его окружает. Депрессивное состояние является проблемой людей, которое минимизирует желание жить на полную, развиваться и действовать. Мы с психологом Аленой Щербань, расскажем о 10 факторах, которые "притягивают" депрессию. Читайте, чтобы обойти проблему и жить без стресса.

/ Фото: пресс-служба

Реклама

1 – плохая физическая форма

Если вы недовольны своей физической формой, не следите за качеством тела, а еще небрежно относитесь к его потребностям (недостаток сна, несбалансированное питание, недостаточное количество потребляемой воды), это приблизит вас к депрессии.

2 – неактивный стиль жизни

Люди, которые "за" активный стиль жизни, меньше страдают от депрессивного состояния. Ваше тело находится в состоянии "застоя" и приближает вас к депрессии, если вы работаете сидя целый день, мало двигаетесь, не устраиваете прогулок и не занимаетесь спортом.

3 – незащищенность

Люди должны чувствовать защищенность каждый день: речь идет не только об уютном доме, но и общение с близкими людьми. При поиске второй половинки желательно выбирать психологически зрелых партнеров, которые будут понимать вас на ментальном уровне.

Реклама

/ Фото: freepik.com

4 – отсутствие собственной позиции

Выстраивайте собственные границы и не позволяйте их разрушать другим. Отстаивайте собственную позицию и ценности, являющиеся правилами вашей жизни. Люди, которые идут по зову других и забывают о себе, чаще находятся в депрессивном состоянии.

5 – неумение проявлять свою сексуальность

Вы не знаете и не понимаете, как получать чувственное удовольствие от контакта с миром и испытывать телесное наслаждение. Неумение проявлять свою сексуальность – это один из факторов, "притягивающих" депрессивное состояние.

Реклама

6 – отсутствие правильной коммуникации с социумом

В вашей жизни нарушен баланс во время общения с людьми "брать-давать". Вы не делитесь тем, что у вас есть, не цените и не благодарите за то, что имеете. Также у вас нет возможности просить о том, что для вас важно, потому что не умеете, не научились или не поняли.

/ Фото: freepik.com

7 – низкая самооценка

Возможно, у вас нет внутреннего стержня. И вы совершенно не знаете себе цену. Не умеете присваивать себе свои достижения и смело опираться на свой опыт.

8 – неумение строить здоровые отношения с окружающими

Людям следует быть смелыми, чтобы завершить отношения, в которых нет будущего, а еще стать увереннее в себе, и не бояться делать первые шаги. Главное – оставаться верным собственным ценностям и позиции.

9 – неаргументированная критика

Вы ближе к депрессии, если в вас живет внутренний критик, который постоянно занимается осуждением и обесцениванием себя. Неумение принимать комплименты от окружающих – это еще один "звонок", что вы на шаг ближе к депрессивному состоянию.

10 – не цените то, что имеете

Вы часто находитесь в состоянии двойственности: делите мир на зло и добро, чёрное и белое. И не осознаете, что у вас есть и те и другие качества. И это непринятие значительно снижает качество вашей жизни.

Также читайте: как заснуть без снотворного и победить бессонницу