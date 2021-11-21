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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як побудувати міцні стосунки у парі – розповідає психолог

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
21 листопада, 11:30
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Будувати нові відносини – завжди не легке завдання. Розбираємося, яких помилок ми найчастіше припускаємося на шляху до справжнього кохання
Як побудувати міцні стосунки у парі
Як побудувати міцні стосунки у парі / Фото: unsplash.com

Раніше ми розповідали, які речі можуть вбити кохання у відносинах. Зараз хочемо розібратися в тому, як побудувати справжні, міцні, довірчі стосунки в парі. У питанні допомогла розібратися практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло.

Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло
Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло / Фото: Сьогодні

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Все у житті починається з людських взаємин. Більш менш близьких. Робота, дружба, кохання, приятельство. Моє глибоке професійне переконання – неможливо створити щось між людьми без стосунків. А здатність побудувати якісні, глибокі, довірчі взаємини – ознака психічної зрілості, стійкості та здоров'я.

Але буває, що стосунки не складаються. І якщо це регулярна історія – є труднощі, блоки чи внутрішня проблема, яка заважає.

Чому так відбувається?

Сильний травматичний досвід, що "оберігає".

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Часто це насильство будь-якої форми. Досвід насильства заважає довіряти та відкриватися новому партнеру. Якщо він не опрацьований у терапії, найімовірніше, всі нові відносини будуть приречені. Або їх взагалі не буде, як ймовірність максимальної "безпеки".

Відсутність досвіду відносин. Тут все страхи: "не знаю як", "не вийде"

Цей страх може посилювати тиск суспільства: "пора б уже й стосунки завести", "скільки можна ходити однією", "вік уже підтискає" та ін. На жаль, такий тиск, за статистикою, частіше направлений на жінок. Хоча й чоловіки стикаються із подібними претензіями.

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У результаті, якщо у хлопця чи дівчини досвід стосунків невеликий або його немає взагалі, є страх, що партнер сприйме тебе як "неправильного". З'являються завищені, ілюзорні вимоги та очікування від себе. Зростає напруга та тривога, які не дають розслабитися у партнерстві.

Співзалежні відносини з батьками через які неможливо побудувати відносини з новим об'єктом.

Завдання батьків і виховання – допомогти створити таку самооцінку, самоцінність і внутрішні опори, дитині, щоб у результаті він захотів або зміг піти, і почав будувати своє приватне життя.

Будь-які форми співзалежності з батьками (почуття провини, страху, невпевненість, матеріальна залежність та ін.) не сприяють відокремленню від первинної сімейної системи.

Неготовність чи небажання освоювати нові ролі. Тому що будь-які стосунки з новим об'єктом – це розширення рольових моделей. Для обох партнерів.

Будь-які взаємини у парі – це відповідальність друг за одного та простір між вами. Тут і морально-етична, і матеріальна складова. Вміння розподілити це між двома, у тому числі одна з ознак зрілості.

А сучасна тенденція "швидкої відмови" від будь-яких труднощів чи "принцип tinder" – Швидкої зміни партнера, якщо щось пішло не так, ускладнює або унеможливлює створення близькості у відносинах.

Будь-яка близькість вимагає часу, терпіння та старань обох партнерів: знайомство, пізнавання один одного, розкриття своїх сторін, пошук спільного, навчання справлятися з відмінностями. Все це процес, в якому розвиваються відносини і з'являється близькість – фундамент довіри, ухвалення та цінності друг одного.

Радісна новина в тому, що, якщо вам вистачить терпіння та стійкості залишитися в парі в різні періоди – винагородою стануть ті відносини, які надихатимуть та заряджатимуть обох партнерів.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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