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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Мужчины больше страдают от разрыва отношений, чем женщины – мнение ученых

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
6 ноября, 12:19
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Британские и швейцарские психологи провели исследование, чтобы понять, как разрыв отношений и развод влияет на психическое состояние людей. Рассказываем о результатах
Мужчины, по сравнению с женщинами, больше подвержены впасть в депрессию из-за разрыва отношений
Мужчины, по сравнению с женщинами, больше подвержены впасть в депрессию из-за разрыва отношений / Фото: gq.com

Мужчины больше страдают от разрыва отношений и чаще обсуждают свое эмоциональное состояние и боль онлайн, чем женщины. К такому выводу пришли британские и швейцарские психологи, проведя исследование. Данные опубликовали в научном издании Journal of Social and Personal Relationships.

Всего исследователи проанализировали данные 184 тысяч людей, которые обратились за психологической помощью на разные онлайн-платформы.

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Так, большинство пользователей рассказывали о коммуникативных проблемах, каждый восьмой отметил проблемы доверия в отношениях. Интересно, что чаще всего люди, рассказывая о трудностях в отношениях, сосредотачиваются на эмоциональности, но не на сути проблемы.

Мужчины же обсуждают свое психическое состояние после разрыва гораздо чаще, чем женщины. Также мужчины чаще пользуются онлайн-платформами для решения трудностей в отношениях и, чтобы получить консультацию психолога.

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В онлайн-беседах женщины больше обсуждают темы, связанные с насилием, расстоянием, домашними делами и финансовые вопросы. А вот мужчины чаще сосредотачиваются на темах душевного равновесия, эмоциональной боли, свиданиях, вечеринках и личных качествах.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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