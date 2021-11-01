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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Почему мы возвращаемся к бывшим – мнение психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
1 ноября, 13:42
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Самое неприятное, что может случиться в отношениях – это расставание. Часто мы тяжело переживаем этот процесс. Но, что делать, если судьба нас сводит снова вместе. Рассказывает психолог
Возвращение к бывшим стал трендом благодаря Джей Ло и Бену Аффлеку
Возвращение к бывшим стал трендом благодаря Джей Ло и Бену Аффлеку / Фото: instagram.com/jlo, unsplash.com

Воссоединение с бывшими стало трендом. Весь мир с восхищением наблюдает за новым этапом в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. И если ранее, самым страшным после субботних посиделок с подругами за бутылкой вина, становились звонки и переписка с эксом, сейчас люди все чаще стали задумываться, почему звездам можно, а нам табу. Мы задались вопросом, стоит ли возвращаться к бывшему.

Разобраться в этом нам помогла практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологииТамара Добудогло.

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Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло
Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло / Фото: Сегодня

Бывает, что люди возобновляют союзы, которые распались ранее. Но есть ли шанс "войти в одну реку дважды"? И какими могут быть "новые старые отношения"?

Предлагаю обсудить причины, по которым может возникнуть желание восстановить союз.

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Вера в лучшее

Один из партнеров попадает в иллюзию о том, что второй изменится. Это убеждение часто строится на фантазийном образе отношений и партнера. Поэтому нам кажется, что все трудности решатся сами собой, честный и открытый анализ проблем не проводиться.

На самом же деле – это "бег по замкнутому кругу". Так, один прощает второго, попадает в те же отношения, с теми же разочарованиями или проблемами, потом снова уходит из них, потом опять иллюзия об изменениях, снова попытка возобновить отношения и так по кругу.

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Страх одиночества

Боязнь, что мы не встретим нового человека и не построим отношения. Чаще этому страху подвержены люди с низкой самооценкой, или люди, переживающие разрыв первых отношений. Например, у человека нет опыта построения отношений с партнерами или его очень мало. Опираться не на что. И появляется внутренне убеждение, что существующие отношения – единственный вариант спасения от одиночества.

Незавершенность этапа

Характерна для сильных чувств, а также первого опыта отношений (первого сексуального опыта, в том числе). В такой ситуации сложно принять завершение отношений. Другого, положительного опыта нет, и людям хочется возвращаться снова и снова друг к другу, за чувством безопасности, защищенности, причастности.

Страх нового

Люди расстаются по разным причинам. Чаще разрыв инициирует один из партнеров, реже – это обоюдное желание. Поэтому один бывает обижен больше другого. После такого опыта, вступать в новые отношения, узнавать нового партнера, формировать доверие в новых отношениях, снова создавать близость внутри этих отношений, бывает очень сложно.

Быть открытым новому опыту отношений с новым партнером – готовность принять неизвестное, без уверенности, что этот опыт будет положительным.

Здесь появляется страх, и мозг часто "подсказывает" самый простой вариант – вернуться в привычную "зону комфорта". И он может подталкивать к возобновлению предыдущих отношений.

Желание возобновить отношения, которые распались ранее, может испытывать любой человек. Но сделать так, чтобы это желание не стало ловушкой для вас, можно решить, если честно и открыто поговорив с партнёром, обсудив все трудности. Каждая из сторон озвучивает свои претензии и пожелания, чтобы новая попытка отношений была успешной.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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