Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💡 Запрет пакетов ⚽ Александрия - Шахтер: онлайн

Праздники в Украине

Шляпы на Новый год

Цвет года по Pantone

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Как встретишь, так и проведешь: 5 небанальных мест, где в Украине отпраздновать Новый год 2022

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
11 декабря, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Этот особенный день в году заслуживает на то, чтобы подарить себе и своим родным сказочный отдых
5 вариантов незабываемого Нового года в Украине
5 вариантов незабываемого Нового года в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

"Где встречать Новый год?" – вопрос, который каждый год начинает громко звучать в голове уже в начале декабря, если не раньше. Но нам с вами повезло родиться в невероятной стране, где красивых мест очень много. И даже жалобы на то, что без снега нет новогодней атмосферы – теряют свой смысл при мысли о Карпатах, которые уже успели укрыться белой шубой. Также пора выбирать платья на Новый год.

Вариантов, где в Украине встречать Новый год 2022, много, но времени осталось совсем мало, поэтому стоит поторопиться определяться с местом своего праздника: желающих много – а места заканчиваются.

Реклама

Для кого-то Новый год – время громкого веселия и отрыва, другие желают в этот уикенд насладиться общением с родными людьми, кто-то устал от токсичного города и мечтает очиститься и привести тело и мысли в порядок. Мы выбрали для каждого из вас ТОП-5 небанальных мест в Украине, где вам понравится провести несколько праздничных дней.

SHELEST

Прекрасный загородный комплекс под Киевом у Киевского моря, который находится в лесу и дышит уютом в любое время года. В комплексе есть как отельные номера, так и целые домики с потрясным видом.

Комплекс SHELEST обещает интересный Новый год 2022
Комплекс SHELEST обещает интересный Новый год 2022 / Фото: Instagram: shelest.hotel

Реклама

Здесь можно встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, в семейном кругу с детьми и даже большой компанией. Средняя цена за двуместный номер улучшенного комфорта на сутки – 5500 грн.

Новый год в загородном комплексе SHELEST
Новый год в загородном комплексе SHELEST / Фото: открытые источники

Комплекс уже опубликовал свою новогоднюю программу, которой делимся с вами:

Реклама
  • 31 декабря раньше всех начнут развлекаться дети: с 18:00 они вместе с Сантой и аниматорами посмотрят спектакль театра кукол, поиграют в игры, примут участие в мастер-классах и поужинают. У родителей в это время также много задач: наслаждаться сказочным настроением, обниматься и готовиться к празднованию.
  • 21:00 – открываем просекко.
  • 22:00 – пробуем блюда из фуршета, позируя для фотографа.
  • 22:30 – не сдерживаемся в танцах, потому что на сцене уже кавер-группа.
  • 00:00 – загадываем желание под бой курантов.
  • 00:30 – выбегаем во двор смотреть салют, как в детстве.
  • 01:00 – подпеваем хедлайнеру вечера.
  • 02:00 – танцуем до утра под DJ-сет.
  • 1 января скучать тоже не придется! С 9:00 до 13:00 – встречаемся на завтраке.
  • С 10:00 до 13:00 – развиваемся и развлекаемся с детьми на мастер-классах.
  • С 12:00 до 23:00 – пробуем яркие леденцы и катаемся с огромной горки на ярмарке.
  • С 17:00 – с чашечкой какао смотрим любимые новогодние фильмы на большом экране в пабе.

Новый год в загородном комплексе SHELEST
Новый год в загородном комплексе SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Новый год в загородном комплексе SHELEST
Новый год в загородном комплексе SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Shambala Wellness Club

Шамбала – это отдых для тех, кто хочет очиститься и перезагрузиться без алкоголя и вредных привычек. Место восстановления ментального и физического здоровья.

Shambala Wellness Club находится в 30 км от Киева
Shambala Wellness Club находится в 30 км от Киева / Фото: Инстаграм

Комплекс находится в 30 километрах от Киева в тихом, экологически чистом месте в cеле Рожны. Это самый большой в Украине и Восточной Европе центр аюрведы.

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club
Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club
Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Комплекс специализируется на двух направлениях: аюрведическом оздоровлении и SPA-отдыхе – и призван стать местом обновления, перезагрузки, восстановления ментального и физического здоровья. Здесь вы сможете выбрать угодную для себя программу оздоровления, а все остальное за вас сделают специалисты.

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club
Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Трехдневная программа на Новый год для двоих с проживанием, оздоровительными процедурами от доктора аюрведы, трехразовым питанием, услугами СПА, фиточаями, соляной комнатой, тренажерным залом и йогой 3 раза в день стоит 34 800 грн. Стоит отметить, на Новый год 2022 в комплексе готовят праздничный фуршет с угощениями и сюрпризами, но без алкоголя.

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club
Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

RIVERWOOD

В двух часах езды от Киева в селе Мошны Черкасской области находится загородный клуб RIVERWOOD. Он расположился в экологически чистой лесной зоне на берегу рукотворного озера с собственным парком, современной архитектурой, большим рестораном, пивоварней, террасами и мостом-арт-объектом.

В RIVERWOOD на Новый год 2022 подготовили интересную программу
В RIVERWOOD на Новый год 2022 подготовили интересную программу / Фото: открытые источники

Кстати, вам будет интересно узнать, что первый выпуск "Холостячки" со Златой Огневич, где она знакомилась с парнями, снимали именно здесь.

Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD
Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD
Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Новогоднее предложение для двоих за 22 120 гривен от Riverwood Relax Park звучит так:

  • Двухместное размещение в номере Стандарт ДАБЛ/ТВИН.
  • Новогодняя программа "Парижский экспресс". Во время путешествия во Францию ​​начала 20-го века вас будут развлекать звезды кабаре. Выступает – LIDA LEE.
  • Новогоднее меню; множество подарков исключительно для гостей отеля, чтобы ваше празднование прошло без лишних забот.
  • Бесплатные билеты на новогоднюю программу с аниматорами деткам с 3 до 12 лет.
  • Праздничный бранч 1 января в подарок.
  • 1 января под открытым небом уха на террасе под пледами.
  • Живая музыка 1 января.
  • Анимация для детей, чтобы родители отдохнули после празднования.

Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD
Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

"Три сини і донька"

"Три сини і донька" – это самый известный современный СПА-санаторий курорта Сходница. Комплекс из 2-х корпусов построен в классическом стиле с элементами готики, имеет отличную инфраструктуру, закрытый бассейн, внутренний бювет минеральных вод и обширную лечебно-диагностическую базу. Работают скоростные панорамные лифты.

СПА-санаторий "Три сини і донька" в Карпатах
СПА-санаторий "Три сини і донька" в Карпатах / Фото: открытые источники

Чудесное место в Карпатах с бесплатным пользованием СПА-центром, саунами и другими развлечениями. Отдых в этом месте вы запомните на всю жизнь! В концепцию гостиничного комплекса "Три сини і донька" положена идея максимальной защиты окружающей среды и создания условий здорового образа жизни для гостей, приехавших на отдых в Сходницу.

"Три сини і донька" в Карпатах даст возможность увидеть Новый год со снегом
"Три сини і донька" в Карпатах даст возможность увидеть Новый год со снегом / Фото: Инстаграм

Новый год мечты в Карпатах
Новый год мечты в Карпатах / Фото: Инстаграм

СПА-санаторий "Три сини і донька" в Карпатах
СПА-санаторий "Три сини і донька" в Карпатах / Фото: Инстаграм

Средняя цена на номер для двоих с видом на лес – 5000 грн в сутки.

M1 Club Hotel

Клуб-отель "M1" расположен в парковой зоне на берегу Черного моря в Одессе. На территории отеля имеется комплекс саун, частный пляж и бар на крыше, обустроена бесплатная частная парковка.

Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1"
Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

Во всех номерах имеются окна с панорамным видом и телевизор со спутниковыми каналами.

Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1"
Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

Клуб-отель "M1" – это: 68 дизайнерских номера; ресторан авторской кухня; бесплатная парковка для гостей; бассейн, сауна, аренда транспорта и место, где каждое утро начинается не с кофе, а с бокала просекко.

Утреннее просекко в одесском клубе-отеле "M1"
Утреннее просекко в одесском клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

Номер категории Полулюкс на двоих с 31 декабря по 2 января стоит 14 000 грн.

Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1"
Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
6 - 12 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять