Як нарядити і де поставити ялинку за Фен Шуєм 2022 – активуємо здоров'я та успіх у Новому році

Енергії у вашому будинку можуть бути як добрі, так і погані. Тому погані намагаємося не турбувати, а хороші енергії можна знайти та використати, вбравши новорічну ялинку і поставивши її у правильному місці. А допоможе нам у цьому експерт з Фен-Шую та майстер астропрогнозів Наталія Явон.
Активація енергії за Фен Шуєм – чим це допоможе?
Активація по Фен Шуй – це один із варіантів використання хороших енергій. Напередодні нового року ялинка, прикрашена світловими гірляндами, достатньо сильний активатор. То що ж треба зробити?
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Знайти місця у вашому будинку чи квартирі, де збігаються хороші річні та місячні енергії. А щоб отримати користь від цих місць, ми їх "пробуджуємо" спеціальними предметами. Тут Наталія пропонує використати ялинку з вогниками або світлові гірлянди.
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Зараз найкращі місця в оселі для розміщення ялинки та світлових гірлянд – це південь та південний захід; також добре розміщувати їх на заході, але лише до 5 січня. Потім світлові гірлянди звідти краще забрати.
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Активація цих місць дасть прискорення у справах, допоможе у просуванні кар'єрою, покращить фінансові можливості та стан здоров'я!
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Енергії січня дублюватимуть енергії року: щоб уникнути гальмування та застою у справах, і не тільки в них, додаткова допомога у вигляді ялинки, поставленої у хорошому місці – якраз доречна!
То де краще поставити ялинку?
Залежно від ваших запитів слід вибрати місце розташування ялинки та гірлянд:
- Якщо ви – у пошуку романтичних відносин то з 5 січня до 4 лютого обов'язково запалюйте вогники у східній кімнаті. І звичайно ж, варто більше спілкуватися "наживо".
- Активації енергій на сході збільшать не лише вашу привабливість, а й популярність. Це добре для роботи, а ще такі активації підтримають людей творчих професій та студентів.
- Якщо ви хочете направити енергії на підтримку здоров'я, то розмістіть ялинку чи гірлянди на південній стороні вашого житла.
А коли краще запалювати ялинку, є спеціальні дати?
Для встановлення ялинки та включення гірлянд також має значення дата та час, ось кілька відповідних:
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у західній кімнаті – 16 грудня з 17:00 до 19:00. Не підходить тим, хто народився у рік Дракона
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у південній кімнаті – 23 грудня з 13:00 до 15:00. Не підходить тим, хто народився у рік Свині.
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у південно-західній кімнаті – 26 грудня з 17:00 до 19:00. Не підходить тим, хто народився у рік Тигра.
Час вказан київський, веселих свят!
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