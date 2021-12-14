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Як нарядити і де поставити ялинку за Фен Шуєм 2022 – активуємо здоров'я та успіх у Новому році

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
14 грудня, 11:51
В закладинки
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У Новому році залишатися здоровими, красивими та успішними допоможуть хороші енергії вашої оселі. Активувати їх можна за допомогою новорічної ялинки за Фен Шуєм
Якщо нарядити та поставити ялинку за Фен Шуєм 2022, то можна активувати здоров'я та успіх у Новому році
Якщо нарядити та поставити ялинку за Фен Шуєм 2022, то можна активувати здоров'я та успіх у Новому році / Фото: freepik.com

Енергії у вашому будинку можуть бути як добрі, так і погані. Тому погані намагаємося не турбувати, а хороші енергії можна знайти та використати, вбравши новорічну ялинку і поставивши її у правильному місці. А допоможе нам у цьому експерт з Фен-Шую та майстер астропрогнозів Наталія Явон.

Наталія Явон
Наталія Явон / Фото: пресслужба

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Активація енергії за Фен Шуєм – чим це допоможе?

Активація по Фен Шуй – це один із варіантів використання хороших енергій. Напередодні нового року ялинка, прикрашена світловими гірляндами, достатньо сильний активатор. То що ж треба зробити?

Знайти місця у вашому будинку чи квартирі, де збігаються хороші річні та місячні енергії. А щоб отримати користь від цих місць, ми їх "пробуджуємо" спеціальними предметами. Тут Наталія пропонує використати ялинку з вогниками або світлові гірлянди.

Зараз найкращі місця в оселі для розміщення ялинки та світлових гірлянд – це південь та південний захід; також добре розміщувати їх на заході, але лише до 5 січня. Потім світлові гірлянди звідти краще забрати.

Цього року найкращі місця в будинку для розміщення ялинки та світлових гірлянд – це південь та південний захід
Цього року найкращі місця в будинку для розміщення ялинки та світлових гірлянд – це південь та південний захід / Фото: freepik.com


Активація цих місць дасть прискорення у справах, допоможе у просуванні кар'єрою, покращить фінансові можливості та стан здоров'я!

Енергії січня дублюватимуть енергії року: щоб уникнути гальмування та застою у справах, і не тільки в них, додаткова допомога у вигляді ялинки, поставленої у хорошому місці – якраз доречна!

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То де краще поставити ялинку?

Залежно від ваших запитів слід вибрати місце розташування ялинки та гірлянд:

  • Якщо ви – у пошуку романтичних відносин то з 5 січня до 4 лютого обов'язково запалюйте вогники у східній кімнаті. І звичайно ж, варто більше спілкуватися "наживо".
  • Активації енергій на сході збільшать не лише вашу привабливість, а й популярність. Це добре для роботи, а ще такі активації підтримають людей творчих професій та студентів.
  • Якщо ви хочете направити енергії на підтримку здоров'я, то розмістіть ялинку чи гірлянди на південній стороні вашого житла.

А коли краще запалювати ялинку, є спеціальні дати?

Для встановлення ялинки та включення гірлянд також має значення дата та час, ось кілька відповідних:

у західній кімнаті – 16 грудня з 17:00 до 19:00. Не підходить тим, хто народився у рік Дракона

у південній кімнаті – 23 грудня з 13:00 до 15:00. Не підходить тим, хто народився у рік Свині.

у південно-західній кімнаті – 26 грудня з 17:00 до 19:00. Не підходить тим, хто народився у рік Тигра.

Час вказан київський, веселих свят!

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Світлана Євсєєва
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