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Как избавиться от страха критики – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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12 января, 12:24
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Признаемся, как часто мы боимся и переживаем о том, что о нас скажут окружающие. Красивая ли у нас прическа, хорошо ли мы выполнили свою работу, достойны ли мы занять эту должность... Разбираемся с экспертом, как побороть страх критики
Как избавиться от страха критики
Как избавиться от страха критики / Фото: freepik.com

Боязнь чужих оценок, переживания о том, что скажут другие часто приводят к неуверенности в себе и мешают самореализации. Известная психолог Елена Адамова в постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой", которая выходит по будням в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", рассказала, что такое осуждение посторонних людей и как правильно относиться к такому поведению окружающих.

Прежде всего хочу вас успокоить, ведь, если о вас говорят – у вас интересная жизнь. А еще думайте о том, что такое отношение проявляется не только к вам – это привычная модель окружающих вас людей, у них нет личной жизни, поэтому и обсуждают других, – комментирует Адамова.

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3 совета, как избавиться от негативного ощущения из-за критики:

концентрация внимания – следует выяснить, кто для вас является источником негативной информации, и попросите этих людей не передавать вам сплетни;

общение со сплетниками: предложите этим людям поговорить о себе, а еще узнайте информацию, которая вас интересует напрямую;

фокусирование на себе – добавьте к жизни хобби и увлечения, чтобы не было времени переживать из-за сплетен о себе.

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Только проживая свою жизнь по полной, вы сможете по-настоящему наслаждаться ритмом и достижениями. С этим придет и чувство сострадания к людям, которые вместо того, чтобы достигать чего-то, фокусируются на вас, – поделилась эксперт.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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