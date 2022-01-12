Як позбутися страху критики – поради психолога

Визнаємо, як часто ми боїмося і переживаємо про те, що про нас скажуть оточуючі. Чи гарна у нас зачіска, чи добре ми виконали свою роботу, чи гідні ми обійняти цю посаду... Розбираємося з експертом, як подолати страх критики

Як позбутися страху критики / Фото: freepik.com

Боязнь чужих оцінок, переживання про те, що скажуть інші часто призводять до невпевненості у собі та заважають самореалізації. Відома психолог Олена Адамова у постійній рубриці "Жити легко з Адамовою", яка виходить у будні у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", розповіла, що таке осуд сторонніми і як правильно ставитися до такої поведінки оточуючих.

Насамперед хочу вас заспокоїти, адже якщо про вас говорять – у вас цікаве життя. А ще думайте про те, що таке ставлення проявляється не тільки до вас – це звична модель людей, які вас оточують, у них немає особистого життя, тому й обговорюють інших, – коментує Адамова.

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3 поради, як позбутися негативного відчуття через критику:

концентрація уваги – слід з'ясувати, хто є джерелом негативної інформації, і попросіть цих людей не передавати вам плітки;

спілкування з пліткарями: запропонуйте цим людям поговорити про себе, а ще дізнайтеся інформацію, яка вас цікавить безпосередньо;

фокусування на собі – додайте до життя хобі та захоплення, щоб не було часу переживати через плітки про себе.

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Тільки проживаючи своє життя на повну, ви зможете по-справжньому насолоджуватися ритмом та досягненнями. Із цим прийде і почуття співчуття до людей, які замість того, щоб досягати чогось, фокусуються на вас, – поділилася експерт.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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