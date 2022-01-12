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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як позбутися страху критики – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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12 січня, 12:24
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Визнаємо, як часто ми боїмося і переживаємо про те, що про нас скажуть оточуючі. Чи гарна у нас зачіска, чи добре ми виконали свою роботу, чи гідні ми обійняти цю посаду... Розбираємося з експертом, як подолати страх критики
Як позбутися страху критики
Як позбутися страху критики / Фото: freepik.com

Боязнь чужих оцінок, переживання про те, що скажуть інші часто призводять до невпевненості у собі та заважають самореалізації. Відома психолог Олена Адамова у постійній рубриці "Жити легко з Адамовою", яка виходить у будні у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", розповіла, що таке осуд сторонніми і як правильно ставитися до такої поведінки оточуючих.

Насамперед хочу вас заспокоїти, адже якщо про вас говорять – у вас цікаве життя. А ще думайте про те, що таке ставлення проявляється не тільки до вас – це звична модель людей, які вас оточують, у них немає особистого життя, тому й обговорюють інших, – коментує Адамова.

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3 поради, як позбутися негативного відчуття через критику:

концентрація уваги – слід з'ясувати, хто є джерелом негативної інформації, і попросіть цих людей не передавати вам плітки;

спілкування з пліткарями: запропонуйте цим людям поговорити про себе, а ще дізнайтеся інформацію, яка вас цікавить безпосередньо;

фокусування на собі – додайте до життя хобі та захоплення, щоб не було часу переживати через плітки про себе.

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Тільки проживаючи своє життя на повну, ви зможете по-справжньому насолоджуватися ритмом та досягненнями. Із цим прийде і почуття співчуття до людей, які замість того, щоб досягати чогось, фокусуються на вас, – поділилася експерт.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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