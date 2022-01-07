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Как побороть страх старения – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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7 января, 15:00
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Что делать, когда появляется страх возраста и старения? Чтобы не строить себе странных предположений, разбираемся со всеми вопросами с психологом
Как побороть страх старения
Как побороть страх старения / Фото: instagram.com/iris.apfel/

Признаемся, кто из нас не боится возраста. Возможно это связано с базовым страхом неизвестности, переменой во внешности (седина, морщины), страхом одиночества или приближающейся смерти.

Ведущая постоянной рубрики "Жить легко с Адамовой", которая выходит по будням в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", психолог и коуч Елена Адамова рассказала, как правильно относиться к проявлениям старения и как научиться принимать свой возраст по-философски.

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Для любой женщины нормально уважать и любить себя, так что, если вы постоянно заботитесь о своем лице и коже – это прекрасно. Но не забывайте – приходит время, когда каждый из нас начитает стареть. Это естественный процесс, поэтому относиться к нему нужно спокойно, – комментирует Адамова.

В первую очередь психолог советует принять процесс старения и себя в нем и пытаться выглядеть красиво и стильно, но на свои годы.

Советы психолога

Поработайте над самооценкой и здоровьем своего тела:

  • составьте правильный рацион питания,
  • следите за сном – не менее 8 часов в сутки,
  • делайте полезные процедуры для расслабления и тонуса тела.

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Принять свой возраст, как естественный процесс, вам помогут:

фотографии известных женщин в возрасте, которые стареют естественно;

тенденция естественного старения – попробуйте увидеть красоту в новом мировом тренде.

На самом деле молодость – это не о коже, а об образе жизни и мыслях. Это спорт, активность, позитивное мышление, общение с молодыми людьми и интерес к жизни, чувство юмора и легкость. Прежде всего, обратите внимание на это, – советует психолог.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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