Как быстро выучить иностранный язык – личный опыт телеведущей Анны Пановой

Учить иностранный язык можно по разным причинам. К примеру, вернуться к изучению французского телеведущую Анну Панову заставила любовь.

Телеведущая Анна Панова делится опытом, как изучить иностранный язык / Фото: Анна Панова

Для всех, кто хочет овладеть любым иностранным языком, телеведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова дала несколько полезных и эффективных советов и рассказала, как любовь заставила ее саму активно изучать французский.

Реклама

Сама Анна Панова увлекается изучением иностранных языков. Она свободно владеет английским и имеет хорошие знания французского. Азами французского Анна Панова овладела еще в 8 классе, а более углубленно его изучала, учась в Киево-Могилянской академии.

Телеведущая Анна Панова делится опытом, как изучить иностранный язык / Фото: Анна Панова

Однако после окончания университета долгое время Анна французским не пользовалась. И когда встретила своего любимого мужа Александра, начала изучать язык более совершенно. После знакомства влюбленные много путешествовали в романтическую Францию, поэтому знание языка Анне неоднократно пригодилось.

"Мне было стыдно общаться повсюду на английском, когда 6 лет посвятила изучению français. Так я вернулась к урокам, выбрала индивидуальное обучение онлайн. Моя преподавательница – украинка, которая уже много лет живет и работает во Франции. Язык у нее – безупречен. Должна признаться: во взрослом возрасте память работает хуже. Однако под пылью времени у меня оказался неплохой языковой фундамент, который мы восстановили", – рассказала Анна Панова.

Реклама

Со временем телеведущая стала свободнее говорить по-французски в местных магазинах и кафе. А однажды знание языка даже спасло ее и мужа от штрафа.

Телеведущая Анна Панова делится опытом, как изучить иностранный язык / Фото: Анна Панова

"Однажды мы заехали на машине в соседнее Монако, и нас остановили полицейские, которые наотрез отказались общаться на английском. У нас не было с собой паспортов – это нарушение. Мне пришлось напрячься и перейти на французский – в конце концов, нас не оштрафовали и отпустили с улыбками и пожеланиями хорошей дороги", – поделилась своей историей Анна Панова.

Для всех, кто мечтает изучать французский, или любой другой иностранный язык ведущая дала свои советы.

Как быстро выучить иностранный язык: лайфхаки

Беритесь за язык своей мечты , даже если паспортный возраст давно не студенческий. Ищите приемлемый вариант обучения: в группах – дешевле , чем индивидуально. В YouTube есть много простых уроков , диалогов с переводом, которые позволят вам овладеть базовым словарем. Приобретите набор карточек на французском языке для изучения слов в любую свободную минуту. Смотрите фильмы на французском с субтитрами . Особенно те, которые уже наизусть знаете на родном языке. Для экономии ищите возможность обучения "по бартеру" . Я так когда-то изучала испанский, взамен обучая подругу английскому. Не стесняйтесь говорить по-французски во Франции, даже если ваша речь далека от совершенства. Французы это очень одобряют! Если хотите научиться говорить – говорите .

Реклама

Bonne chance! Успехов!

Ранее мы рассказывали, как правильно вести конспекты.