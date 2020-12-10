Как выучить иностранный язык взрослым: эксперимент с иностранцем
Согласно международному рейтингу, английским в Украине владеет 63% взрослого населения
Украина поднялась на 5 ступенек в международном рейтинге IFPI, который определяет уровень знания английского языка. Согласно этому рейтингу, английским в Украине владеет 63% взрослого населения.
Эта цифра показалась фантастической, поэтому телеведущая Юлия Галушка вместе с коллегами из информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" устроили эксперимент.
Эксперимент заключался в том, что корреспонденты прошлись с иностранцем по Киеву и попытались купить кофе, а потом попросили украинцев ответить на несколько "туристических вопросов".
Вся команда шоу была шокирована результатами маленького исследования. Поэтому к обсуждению в студии привлекли руководительницу языковой школы Яну Козаченко. Она рассказала, как нужно учить иностранный язык, нужно налегать на слова или на грамматику и как овладеть языком во взрослом возрасте.
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