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Как выучить иностранный язык взрослым: эксперимент с иностранцем

Сегодня, 19:59

Согласно международному рейтингу, английским в Украине владеет 63% взрослого населения

Украина поднялась на 5 ступенек в международном рейтинге IFPI, который определяет уровень знания английского языка. Согласно этому рейтингу, английским в Украине владеет 63% взрослого населения.

Эта цифра показалась фантастической, поэтому телеведущая Юлия Галушка вместе с коллегами из информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" устроили эксперимент.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Эксперимент заключался в том, что корреспонденты прошлись с иностранцем по Киеву и попытались купить кофе, а потом попросили украинцев ответить на несколько "туристических вопросов".

Вся команда шоу была шокирована результатами маленького исследования. Поэтому к обсуждению в студии привлекли руководительницу языковой школы Яну Козаченко. Она рассказала, как нужно учить иностранный язык, нужно налегать на слова или на грамматику и как овладеть языком во взрослом возрасте.

Подробнее смотрите в сюжете:

Як вчити іноземну мову у дорослому віці, експеримент з іноземцем

Ранее мы выяснили, как наконец-то выучить английский: советы ведущей travel-шоу, которые помогут всем.

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Источник: Сегодня
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