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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Французский Прованс недалеко от Винницы: "Сегодня" нашли уникальное место (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
7 июля, 18:14
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Два года назад владельцы высадили 50 соток лаванды, а сегодня растение используют в медицинских целях и для фотосессий
/ Фото: Pexels

В Винницкой области в селе Ксаверовка журналисты новостей "Сегодня" нашли лавандовую рощу. Она уникальная, поэтому ее сравнивают с французским Провансом. Возле Киева также есть места, которые конкурируют с известными туристическими локациями.

/ Фото: скриншот

На территории сине-сиреневой лаванды – тысячи! Два года назад владельцы высадили 50 соток растения. Каждый сезон сдают его для производства масла и лекарственных трав. А туристы любят место из-за тематических фотосессий на фоне плантаций. Лучший период дня для них – на рассвете или вечером.

/ Фото: скриншот

В народе лаванду называют даром природы, потому что она выполняет не только эстетическую функцию во флористике. Еще ее применяют в медицине, кулинарии и косметологии. Ее запах отгоняет комаров, а маслом лечат ожоги.

В древности этот цветок добавляли в материалы, из которых строили дома. Использовали для того, чтобы не было в жилье черной плесени. И рекомендуют срезать лаванду ту, где распустились хотя бы шесть цветов.

/ Фото: скриншот

Включайте сюжет, чтобы почувствовать атмосферу и увидеть плантации лаванды.

Недавно мы рассказали, как устроить пикник как с Pinterest. Спойлер: одно из мест – это поле лаванды неподалеку от столицы, где можно запланировать фотосессию, или обед под открытым небом.

Если вы планируете отпуск летом-2021, то читайте чек-лист для путешествий.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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