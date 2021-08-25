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Гороскоп на вересень-2021 для знака зодіаку Телець: готуйтеся до змін в особистому житті

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 серпня, 18:46
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Докладний астрологічний прогноз на вересень-2021 для знака Телець каже, що кар'єра, робота і гроші – не найважливіше в житті.
Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Бажаєте дізнатися, наскільки щасливим і стабільним буде вересень 2021 для знака Телець ? Пропонуємо вам ознайомитися з докладним астрологічним прогнозом на початок осені для представників цього знака. Читайте гороскоп на вересень 2021 для Тельця.

Робота

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Робота
Робота / Фото: Unsplash

Питання роботи і кар'єри у вересні 2021 відійдуть у Тельців на другий план, поступаючись місцем більш важливим справам – здоров'ю і чуттєвій сфері. А тому можливі проблеми на роботі хвилюватимуть вас куди менше, ніж пропущені заняття з фітнесу.

Фінанси

Фінанси
Фінанси / Фото: Unsplash

Відчутну підтримку у фінансовій сфері Тельці отримають за рахунок залученого капіталу . Це можуть бути кредити, позики або просто дружня спонсорська допомога. Так що серйозних проблем на початку осені не передбачається. Але не забувайте про режим економії.

Здоров'я

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Самопочуття
Самопочуття / Фото: Unsplash

Є ймовірність, що вас зацікавить східна практика : йога і медитація. Це благотворно позначиться на вашій нервовій системі і самозаспокоєнні. Також буде корисно зайнятися плаванням, якщо ви досі не приділяли тілу належної уваги.

Любов

Побачення
Побачення / Фото: Unsplash

У вересні зірки пророкують Тельцям зміну сімейного стану , причому як у бік укладення шлюбу, так і в бік розлучення. А ось розвиток нових любовних стосунків, можливо, потребуватиме від вас ще й зміни місця проживання.

Відпочинок

Подорож
Подорож / Фото: Unsplash

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Постарайтеся скористатися теплими днями, які ще будуть на початку вересня, і вирушити в подорож – нехай недалеку і нетривалу, але цікаву. Ця поїздка надовго зарядить вас враженнями, і ви чудово проведете час.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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