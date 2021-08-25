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Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Овен: вам будет некогда лениться

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 августа, 17:05
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Подробный астрологический прогноз на сентябрь-2021 для знака Овен предоставит вам самим выбирать, чем заниматься, как налаживать отношения и сколько отдыхать.
Овен
Овен / Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на сентябрь 2021 для представителя знака Овен ? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется попотеть, чтобы не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2021 для Овна.

Работа

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Работа
Работа / Фото: Unsplash

Начало осени для Овна очень благоприятно для получения новых навыков. Главное – не лениться , проявлять усердие, ведь, как известно, в учении всегда тяжелее, чем в бою. Зато применение этих знаний на практике принесет вам и развитие бизнеса, и независимость, и удовольствие.

Финансы

Деньги
Деньги / Фото: Unsplash

Этот месяц в большей степени потребует от Овна материальных вложений, чем порадует отдачей. Но не переживайте: финансовые трудности – явление временное , преодолимое и будет вам под силу. Так что если и придется периодически затягивать пояс, то ненадолго.

Здоровье

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Еда
Еда / Фото: Unsplash

Овны будут чувствовать себя полными сил и энергии, так что можете в свое удовольствие заниматься регулярными физическими упражнениями и спортом. Но тренировки обязательно должны проводиться с умом , иначе вы рискуете перегрузить суставы и получить травму.

Любовь

Любовь
Любовь / Фото: Unsplash

Сентябрь для Овна – хорошее время в плане переосмысления отношений и копание в своих чувствах. Не стоит всю вину валить на свою половинку, загляните и в собственную душу – в ней тоже прорастает корень раздора. А вот новые отношения пока заводить не стоит.

Отдых

Отдых
Отдых / Фото: Unsplash

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Похвально, но даже законное время отдыха Овну захочется посвятить самообразованию и учебе. Возможно, это будет обучение иностранным языкам, а может – мастер-класс по рисованию. Вам пригодится все , так что не жалейте на свои занятия потраченного времени.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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