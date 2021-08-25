Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралімпіада. Ігри сильних духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Голлівуд по-українськи

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на вересень-2021 для знака зодіаку Овен: вам буде ніколи лінуватися

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 серпня, 17:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Докладний астрологічний прогноз на вересень-2021 для знака Овен надасть вам самим вибирати, чим займатися, як налагоджувати стосунки і скільки відпочивати.
Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Яким буде астрологічний прогноз на вересень 2021 для представника знака Овен ? У яких сферах він проявить себе найкращим чином, а де доведеться попітніти, щоб не здати своїх досягнутих раніше позицій, і місяць склався сприятливо? Читайте докладний гороскоп на вересень 2021 для Овна.

Робота

Реклама

Робота
Робота / Фото: Unsplash

Початок осені для Овна дуже сприятливий для отримання нових навичок. Головне – не лінуватися , проявляти старанність, адже, як відомо, в навчанні завжди важче, ніж у бою. Зате застосування цих знань на практиці принесе вам і розвиток бізнесу, і незалежність, і задоволення.

Фінанси

Гроші
Гроші / Фото: Unsplash

Цей місяць в більшій мірі потребуватиме від Овна матеріальних вкладень, чим порадує віддачею. Але не переживайте: фінансові труднощі – явище тимчасове , переборне і буде вам під силу. Тож якщо і доведеться періодично затягувати пасок, то ненадовго.

Здоров'я

Реклама

Їжа
Їжа / Фото: Unsplash

Овни почуватимуться повними сил і енергії, так що можете собі на втіху займатися регулярними фізичними вправами і спортом. Але тренування обов'язково повинні проводитися з розумом , інакше ви ризикуєте перенавантажувати суглоби і отримати травму.

Любов

Любов
Любов / Фото: Unsplash

Вересень для Овна – хороший час у сенсі переосмислення стосунків і копання в своїх почуттях. Не варто всю вину валити на свою половинку, загляньте і у власну душу – в ній теж проростає коріння розбрату. А ось нові стосунки поки заводити не варто.

Відпочинок

Відпочинок
Відпочинок / Фото: Unsplash

Реклама

Похвально, але навіть законний час відпочинку Овну захочеться присвятити самоосвіті і навчанню. Можливо, це буде навчання іноземним мовам, а може – майстер-клас із малювання. Вам знадобиться все , тож не шкодуйте на свої заняття витраченого часу.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
З Днем Незалежності, Україно!
Тіна Кароль привітала країну анонсами концертів
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
23 - 29 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти